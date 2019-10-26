Öğrencilerin 29 Ekim provasına Kaymakam Büyüknalçacı’dan tam not

Öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama prova çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, öğrencilere tam not verdi.
29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı kutlaması yapılacağından, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde öğrenciler prova çalışmaları yaptı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama prova çalışmalarını yerinde izleyen Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, törenin coşkulu geçmesi için titizlik gösterilmesini isteyip, tavsiyelerde bulundu.
Bu arada, Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü kutlaması çerçevesinde Malatya merkezde ise, 28 Ekim Pazartesi günü saat 13,00’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.
MALATYA
26 Ekim 2019 Cumartesi
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