YÖREX’in gözdesi Arapgir oldu

Malatya’nın Arapgir ilçesi’nin yöresel ürünleri, Antalya’da 10’uncusu gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) tanıtıldı.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) 7 bölgeden 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18 kalkınma ajansı, 150 civarında oda ve borsa ile toplam 647 civarında katılımcı firma yer aldı.

Fuara Arapgir Belediyesi coğrafi tescilli ürünleri köhnü üzümü ve mor reyhan ile katılım sağladı. ‘Yöresel Ürünler Fuarı’na katılarak Arapgir’in lezzetlerini, tarihini ve kültürünü tanıtan Arapgir Belediyesi’nin standı yoğun ilgi gördü.

Arapgir’in Coğrafi İşaretli ürünleri mor reyhan ile köhnü üzümünün büyük ilgi gördüğü,Türkiye’nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yöresel ürünlerinin yer aldığı fuarda Arapgir’i ve Malatya’yı en iyi şekilde tanıttıklarını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,"‘YÖREX’ de her yıl zengin kültürümüzü ve yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl da yöresel ürünlerimiz, YÖREX’e katılan büyük firmalar aracılığıyla alıcılarla buluşuyor. Amacımız; zengin ürün çeşitlerimizi YÖREX sayesinde daha geniş kitlelere tanıtmaktır.YÖREX, gastronomi kültürü ve yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılması anlamında önemli bir fırsat.KKTC yöresel ürünlerinin de tanıtıldığı, şehir dışı ve yurtdışından çok sayıda katılımcının olduğu fuar oldukça verimli geçti.Coğrafi işaretli olan köhnü üzümümüzü ve mor reyhanımız standımıza gelen misafirlerimize ikram ettik. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) için emek harcayan katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu

MALATYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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