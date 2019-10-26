Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Malatya’da takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Hayri Kumaru idaresindeki 34 UIE 30 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Adıyaman karayolu Karanlıkdere Mahallesi girişinde takla attı. Otomobilin sol arka tekerinin yerinden çıkması sonucu araç kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak, durabildi. Yaralı sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

MALATYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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