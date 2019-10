Malatya'da esnaf ve ticaret erbabının sorunları masaya yatırıldı Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Necmettin Erkan: “Esnaflarımızın sorunlarını biliyoruz ve çözüm bulacağız “

Malatya'da esnaf ve ticaret erbabı ile bir araya gelen Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, "Esnaflarımızın sorunlarını biliyoruz ve çözüm bulacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve oda başkanları ile esnaf sarayı salonunda bir araya geldi. Ziyarette konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Şevket Keskin, Erkan’ın Malatya’da olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak bir araya gelip, sorunlarımızı ele alıyoruz. Bu gün oda başkanlarımızla kooperatiflerimize hem Türkiye genelinde esnaf ve sanatkar camiasıyla sorunlarını hem de. kent merkezimizdeki esnaf sanatkarlarımızın sorunlarını ele alacağız. Kooperatif kanalıyla kredi alan esnaflarımızın özellikle paranın dağılımındaki sıkıntıları genel müdürümüze anlatma imkanı bulacağız” dedi.

Başkan Keskin ise toplantı sonrası kent merkezindeki esnafları da ziyaret edeceklerini belirterek, "Sorunlarını dinleyeceğiz. Genel müdürümüz, sahada görsün esnafımızın sıkıntılarını. Bu sorunlarını yerinde görürse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Başkomutanımıza anlatma durumu olur. Hem de bakanımızla görüşür. Malatya’mızda esnaflarımızın sorunlarını kendisine ileteceğiz o da ilgili ve yetkililere iletecektir” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ise, kooperatif olarak verdikleri krediler hakkında bilgi aktarıp, geri ödenmeyen krediler konusunda açıklamalarda bulundu. Evren, esnafların sorunlarını ilk ağızdan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’e iletme imkanı bulduklarını dile getirerek, sorunlarla ilgili verecekleri dosyaların ilgili ve yetkililere iletilerek çözüm bulunacağına inandığını vurguladı. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da, “Ticaret Bakanımızın selamlarını getirdim. Bakanımızda Malatya ilimizdeki sorunları daha önceki yapmış olduğumuz bir çok çalışmalarda tespit ettik. Konun takipçisiyiz Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik olarak her zaman esnaflarımızın yanındayız. Esnaflarımızın sorunlarını biliyoruz ve çözüm bulacağız . Projelerimizle sorunlara çözüm bulacağız ve her zaman esnaflarımızın yanında olacağız" diye konuştu.

Daha sonra toplantı salonunda oda başkanlarının sorunlarını dinleyen Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, oda başkanlarında talep ve sorunlarını tek tek not alarak, bakanlığa sunacağını kaydetti.

