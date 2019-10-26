Başkan Gürkan, Çamlıca Okullarını ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, özel Çamlıca Okullarının yeni kampüsünü ziyaret etti.

Çamlıca lisesinin yeni kampüsünü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, okul kurucu müdürü Mustafa Sarıtaç'tan bilgiler aldı. Gürkan’ın ziyaretine Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Belediye Encümen Üyesi Mehmet Çolak ve Adil Demirel'de eşlik etti.

20192020 eğitim öğretim yılında hizmete giren Çamlıca Okulları lise kampüsü için hayırlı olsun dileklerini de ileten Gürkan, öğrencilerle de sohbet ederek onların gelecek hayallerini sordu.

Okulun donanımlarının standartlar üstü olduğunu ifade eden Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Kalay ise eğitime sunduğu imkanlar için Çamlıca Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç'a teşekkür etti.

MALATYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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