Otomobil ile polis motosikleti çarpıştı: 2 polis yaralı

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MALATYA'da, otomobil ile trafik polislerinin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cevat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara asfaltı Bostanbaşı kavşağında 46 F 6346 plakalı otomobil ile trafik polisinin kullandığı motosikleti çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşüp yola savrulan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Kaza sonrası tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, sürücü ise polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kavşak, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.



MALATYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

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