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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çınar, çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Yeşilyurt Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mehmet Çınar, "İlçe genelinde gerçekleşen hizmetlerimiz sayesinde mahallelerimiz çağdaş ve modern görünüme kavuşuyor. Bugünden yaptığımız hizmetlerin geleceğe dönük olmasına, kalıcı ve nitelik seviyesinin yüksek olmasına ayrı bir önem veriyoruz" dedi.

Çınar, çalışmaları yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mehmet Çınar, “İlçe genelinde gerçekleşen hizmetlerimiz sayesinde mahallelerimiz çağdaş ve modern görünüme kavuşuyor. Bugünden yaptığımız hizmetlerin geleceğe dönük olmasına, kalıcı ve nitelik seviyesinin yüksek olmasına ayrı bir önem veriyoruz” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı ve Turgut Özal mahallelerinde devam eden sathi kaplama, kaldırım yenileme, çevre düzenleme ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Çınar, son yıllardaki yatırımlarla birlikte Yeşilyurt’un ulaşım ağını daha konforlu hale getirmek, cadde ve sokakların çevre düzenlemesi ile yürüyüş yollarını daha modern hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.
Yeşilyurt’un tüm bölgelerini daha ferah ve nezih yaşam alanlarına kavuşturmak adına yol açma, genişletme, kaldırım yenileme, imar yolu açma ve yeni park alanlarının yapım çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Çınar, “Merkez kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizdeki yaşam standardını her geçen gün daha güzel bir seviyeye ulaştırmaktayız. Hemşehrilerimize rahat ve nezih yaşam alanları sunmak adına pratik ve çözüm odaklı iş planımızı geniş yelpazede uygulamaya özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
Alt ve üst yapı sorunu olmayan bir Yeşilyurt hedefine hızla adımlarla ilerlediklerini dile getiren Çınar, “İlçemizin sağlıklı ve planlı büyümesi adına geride bıraktığımız 5,5 yılda devasa yatırımlar yaptık. İlçemizin modern kimliğine önemli katkılar sunan yatırımlarımızla cadde ve sokaklarımızın farklı bir kimliğe büründüğünü görmek hepimizi mutlu etmektedir. Eskimiş ve bozulmuş kaldırımlar ile bazı sokakların yollarını kilitli parke taşı döşeyerek yeniliyoruz, aşırı kullanımdan dolayı bozulan yollarımızı sıcak asfalt ya da sathi kaplamayla daha modern hale getiriyoruz. Bizlerde devam eden yatırımları sık sık yerinde takip ederek çalışmaların sorunsuz ilerlemesi için yerinde gözlemliyoruz. Bugünde Bostanbaşı ve Turgut Özal gibi son yıllarda büyük bir değişime uğrayan bölgelerimizde ki devam eden yatırımları inceledik, çalışmalarımız tamamladığı zaman bu bölgelerimizdeki yaşam şartları daha nitelikli hale gelecektir. Mahallelerimizin prestij seviyesi kazandırdığımız yatırımlarla yükselirken, ilçemizdeki yaşam standardının yüksek olması gıptayla bakılan ilçe hüviyetini hak ettiğimizin göstergesidir. Zaman bizim için çok önemli ve değerli bir kavramdır. Biz bu zamanı verimli şekilde değerlendirmek adına sabahın erken saatlerinde mesaimize başlayarak teknik ekibimizle birlikte her gün bir mahallemizi sokak sokak geziyoruz. Biz ne yapıyorsak vatandaşlarımızın refahı ve rahatlığı için yapıyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetlerimizin karşılığında hemşehrilerimizin bir tebessümü, güler yüzü ve duası bizim için yeterlidir. Biz halka hizmeti Hakka hizmet olarak görüyoruz ve 7/24 çalışırken asla yorulmuyoruz” diye konuştu.

MALATYA

27 Ekim 2019 Pazar

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