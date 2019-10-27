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AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: "2023 hedeflerine emin adımlarla ...

İHA

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha çok büyüyeceklerini ve üreteceklerini belirterek "Allah'ın izniyle 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: "2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha çok büyüyeceklerini ve üreteceklerini belirterek “Allah'ın izniyle 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.
Milletvekili Tüfenkci, Malatya'daki temasları kapsamında Kale ilçesinde, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek ile birlikte muhtarlarla bir araya gelerek, hem gündemi değerlendirdi hem de ilçenin sorunların ve çözüm önerileriyle ilgili istişarede bulundu.
Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini kaydeden Tüfenkci, “Barış Pınarı Harekatıyla özellikle sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu Allah'ın izniyle çöpe atık, bitirdik. Türkiye, tek başına terör örgütleri YPG’yle ya da PKK’yla mücadele etmiyor. Bu harekat bize iki şey gösterdi, bir bunların arkasındaki ağababalarını gördük. Rusya’yı, Amerika’yı, Avrupa Birliği’ni gösterdi. Nasıl arka çıktıklarını gördük. Biz, aslında kimlerle mücadele ettiğimizi de bu operasyonda görmüş olduk” şeklinde konuştu.
Milletvekili Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatında nokta operasyonlar yaptığını ifade ederek, “Barış Pınarı Harekatında bir şeyi daha gördük. Masada olmak istiyorsanız, sahada da olmanız lazım. Allah'a hamdolsun askerlerimiz nokta operasyonlarla, bu harekatı başarıyla yürütürken, Amerika ve Rusya'nın anlaşma noktasındaki talepleri, istekleri ve bizim isteklerimizi kabul etme noktasındaki taahhütlerini de hep beraber gördünüz. Nihayetinde bakacağız, inşallah sözlerini yerine getirirler” ifadelerini kullandı.
Kimsenin toprak bütünlüğünde gözlerinin olmadığını dile getiren Tüfenkci, “O bölgede tek bir amacımız var. Teröristlerle mücadele etmek. Ne Kürtlerle mücadelemiz ne de bir başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok. Birileri algı oluşturmaya, aksi sözlerle siyaset üretmeye çalışsa da gelinen nokta itibariyle bütün dünyanın da takdir ettiği harekatı başarıyla gerçekleştirdik. O gün ‘Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın burada ne işi var,’ diyemeyenler, bugün kalkmışlar ‘Türkiye'nin burada ne işi var?’ diyorlar. ‘Gidin Esad ile görüşün’ diyorlar. Terör örgütüne zaten hiç ‘terör örgütü’ diyemiyorlar. Ondan sonrada ‘terörün ağzıyla konuşanlar’ diyorlar. İyi de sen oradaki terörist başıyla iş birliğini bırak. Madem terörün ağzıyla konuşmuyorsun. Veya oradaki YPG unsurlarını rejim arkasına saklama, gerekeni yaptır. Ama maalesef bunları da milletin önünde oynanan tiyatroya benzetiyorlar ve algılarla insanlarımızın zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok başarılı bir operasyonu gerçekleştirdik. Tereyağından kıl çeker gibi de istediklerimizi şuanda anlaşmalarla sağlamış olduk. Gerisine bakacağız. Sözlerinde durmazlarsa gereği yapılacak. Sözlerinde dururlarsa en azından içimizdeki Suriyelileri taşıyacağımız bir bölgeyi oluşturuyoruz. İnsani şartlarda yaşayacakları bölgeyi de Avrupa Birliği sözünde durursa bunu da gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Milletvekili Tüfenkci, Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini kaydederek, “Seçimlerde ‘soğan, patates’ üzerinden manipüle yaparak başarı kazananlara, ekonomimiz çöksün diye uğraşanlara karşı Allah'a hamdolsun ülkemiz, hükumetimizin almış olduğu tedbirlerle ekonomik terör saldırısını da atlatıyor. Biz buna ‘ekonomik terör saldırısı’ dediğimizde CHP’liler veya diğerleri ‘sizde her şeyi dış güçlere bağlıyorsunuz’ diyorlardı. İşte Trump, herkesin önünde itiraf etti. ‘Bir daha size ekonomik saldırı yaparız’ dedi. Hani bu saldırılar Türkiye'nin iyi yönetilememesindendi. Bu saldırılar ekonomik terörden kaynaklanıyor. Amerika veya yandaş ülkelerden kaynaklanıyordu. Kendi ülkemizin iç dinamiklerinden kaynaklanmıyordu. Ama birileri böyle bir algıyı özellikle oluşturmaya çalıştılar. Biz, Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha çok büyüyeceğiz, üreteceğiz, üreten insanı destekleyeceğiz. Allah'ın izniyle 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kime ne gündem oluşturmaya çalışırsa çalışsın bizim gündemimiz milletimiz. Bizim gündemimiz daha çok iş, aş, insanımızın refah düzeyini daha yükseklere çıkartabilmektir” ifadelerine yer verdi.
Malatya’ya AK Parti iktidarları döneminde önemli hizmetlerin yapıldığını dile getiren Tüfenkci, “Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi pazartesi günü hizmete açılıyor. Millet Bahçesi’nin ihalesini yapmıştık, o da pazartesi günü onaylanacak. Sadece yollara değil havaalanlarına, barajlara, organize sanayiye bakın. AK Parti iktidarından önce orada 100 tane fabrika vardı, şimdi 380’e yaklaştı. İnşallah altyapı ihalesiyle beraber yeni parseller açılacak. 6.bölge teşvikleriyle de Malatya’yı bir cazibe merkezi haline de getirdik. Kayısıyla ilgili lisanslı depoyu hep söyledik, birileri gülüp geçti. Normal bir depo zannediyorlardı, inşaatında da incelemelerde bulunduk, gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir tane de Malatya Büyükşehir Belediyesine de yaptırıyoruz. Yeni bir Şire Pazarını da yine büyükşehirle beraber gerçekleştireceğiz. Malatya’da özellikle kayısının depolanmasından çağdaş bir ortamda sergilenmesine ve ticaretinin yapılmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.

MALATYA

27 Ekim 2019 Pazar

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