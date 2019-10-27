MİAD’ta Yunus Akdaş, güven tazeledi

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD)'nin 14. Genel Kurul Toplantısında mevcut başkan Yunus Akdaş yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurul, iş ve siyaset dünyasını da bir araya getirdi.

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD)'nin 14. Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. MİAD tarafından hayata geçirilen projelerin anlatıldığı film gösterimiyle başlayen genel kurulda ilk olarak söz alan MİAD Danışmanı Ahmet Turan Koçer, “MİAD Stratejik Gelişim ve Yeniden Konumlandırma Yol Haritası isimli çalışmamızın amacı MİAD'ın yeniden konumlandırılması ve yapılandırılması, etkinliğinin arttırılması. Bunu gerçekleştirmeyi sağlayacak temel faaliyet ve projeleri belirleyerek bir ortak tutum belgesi haline getirmek, yapacağımız proje ve faaliyetlerin zamanlarını ve bütçelerini çalışmak olarak belirledik. MİAD'ın artık bir sloganı var. 'Yenilikçi ve gelişime açık' Yenilikçi ve gelişime açık olmayan hiçbir kurum yeni yüzyılın hızı ve gelişimi içinde var olamaz. MİAD da bunu belirlemiş durumda” dedi.

Koçer'in konuşmasının ardından Divan Kurulu Başkanı ve üyelerin seçimine geçildi. Yüksel Çengel'in divan başkanlığına seçildiği oylamada, Mustafa Kınacı ve İrfan Aslan da divan üyeliği görevlerine getirildi. Divan Başkanı Yüksel Çengel, “Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Genel kurulumuzun iş dünyasına, iş insanlarımıza, Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Alacağımız kararlarla, yapacağımız hizmetlerle iş dünyasına getireceği yüksek oranda katkılarının çok fazla olacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra sunum için söz alan MİAD Genel Sekreteri Hakan Odabaşı ise faaliyetlerle ilgili kitapçıkların dağıtıldığını ifade ederek, “Derneğimizin faaliyet sayısı bu dönemde artış göstermiştir. Daha az kategoride daha fazla faaliyet yapmaya çalıştık. Bu dönem 70'in üzerinde üye ziyareti gerçekleşti. Bunları arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu dönem 5 adet aylık toplantı, 2 adet de iftar organizasyonu gerçekleştirdik. Nitelikli ve üst düzey protokol üyelerini ağırladık. Binlerce misafirimiz katılım gösterdiler. Bu dönemde başkanımız Yunus Akdaş'ın geçmiş dönemde ifade ettiği üzere Ticaret Üniversitesi ile iş birliği yapıldı. MİAD Akademi isimli eğitimler düzenlendi” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Yunus Akdaş başkanlığındaki yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. İsimler oylamaya sunularak kabul edildi.

MİAD'ın 14. Genel Kurulu'nda bir ilk yaşandı. Diğer genel kurullardan farklı bir şekilde protokol konuşmaları sona alındı. Kürsüye gelerek katılımcılara teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Siyasileri bu konuda birlik oldukları için de tebrik eden Akdaş, “Yine son bir yıl içinde aramızdan ayrılan Şaban Taçyıldız kardeşime, Necmettin Bitlis ağabeyime, Selahattin Bitlis ve Teyfik Temelli kardeşime de Allah'tan rahmet diliyor, başımız sağ olsun diyorum. Bu vesilelerle de ölümü hatırladık. Eğer bir sonraki dönemde aranızdan ayrılıp gidersem de hakkınızı helal etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının başında gösterilen tanıtım filmine vurgu yapan Yunus Akdaş, “Biraz önce tanıtım filmlerinden izlediğiniz gibi MİAD'ın bir geçmiş var. Sevgi Evleri dedik ve anlattık. Geçenlerde İHKİB başkanımız Malatya'da çalıştay yaptı. İHKİP Başkanımız Mustafa Beyi de oradaki çocuklarımızın dershaneye gitmesini sağladığı için tebrik ediyorum. Mustafa Bey ayrıca Malatya'da bin kişinin çalışacağı bir fabrika kuruyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile de iyi bir diyaloğumuz var. Yeni dönemde beraber güzel çalışmalar yapacağız. Konukevine gelince de sayın rektörümü tebrik etmeden geçmek istemiyorum. Esas olan orayı işletmektir. Bundan dolayı bu güne kadar bir dedikodu duymadım. Ayrıca TEKNOKENT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Esas olan aynı zamanda MADEF başkanımızın hakkını da yemeyelim. Gerçekten zor bir toplantı yapılıyor. Malatyaspor'a emeği geçen başkanımız Adil Gevrek'i de tebrik ederim. Önemli gayretleri var. Aramıza ilk defa katılan Onursal Adıgüzel'e hoş geldiniz demek istiyorum. Yeni projenin içinde olacak. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Akdaş, “Türkiye'nin ana sorunlarından bir tanesi gelişen ve zeki toplumlardan ilerde biraz daha izleyici pozisyonunda olup, bireysel anlamda ekonomik varlığını düzelten insanlardan oluşan kurumsal kültür manasıyla tanımlayacak olursak kurumsal kültürü olmayan daha çok orta çağ toplumlarına benzeyen bir gelişme trendi gösteriyor. Bununla 500 milyar ihracatı yakalayamazsınız. İşi tesadüflere bırakamazsınız. Alacağımız yer ile birlikte MİAD merkezi ile birlikte MİAD'ı sizin çocuklarınızın çağın içinde olup olmadığınızı yoklamak kontrol ettirmek istiyoruz. Aynı zamanda çağa hazırlamak istiyoruz. Bir merkez haline getirmek zorundayız. Arkadaşlarımızı 40 yaşına kadar muhakkak hazırlamak mecburiyetindeyiz. Çağı ıskalayarak geçemeyiz. Meseleleri siyasi partiler üzerinden çözemeyiz. Dolayısıyla biz işimizi iyi yapanlardan olacağız. Bu yeni merkez MİAD Akademisi olacak. Gerekirse dünyanın en iyi hocalarını ve CEO'larını getireceğiz., getirmeliyiz, getirtmeliyiz. Başka çaresi yok. Böyle olursa Türkiye zıplar, kimse kimseyi bölmez. Kimse kimseyle uğraşmaz. Bu heyecanı göstermeli, muhakkak yapmalıyız. Aksi halde Türkiye ıskalamaya devam eder. Bilgisi, projesi, parası olan arkadaşlarla güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızın bana desteği olmasaydı bugün bunlar yapılmazdı. Binanın donanımının iyi olması gerekiyor. Biz küçük bir dernek olabiliriz ama amacımız model olmak. Ülkesini çok seven, milletini vatanını seven bir topluluğun başkanıyım” diye konuştu.

İş ve siyaset dünyasını buluşturan MİAD'ın 14. Genel Kurul toplantısına CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ( İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun yanı sıra çok sayıda bürokrat ve gazeteci katıldı.

MİAD 14. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

“Yunus Akdaş, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Ahmet Demezoğlu, Ahmet Güler, Ahmet Bağdat, Arif Karaca, Baki Budakoğlu, Bilal Elmas, Burhan Polat, Cengiz İkitimur, Edanan Çoban, Erol Altan, Fikret Işık, Haluk Özcan, Hasan Yıldırım, Hazreti Akdemir, İlhan Erdoğan, İrfan Aslan, Mehmet Metin Okur, Mehmet Zeki Baykal, Mustafa Paşahan, Mustafa Fuat Kaplan, Nurettin Yaşar, Serdar Mutlu, Vahap Munyar, Hüseyin Nevzat Elmalı, Mehmet Tan, Kenan Derviş Peker, Gülçin Yıldırım, Hasan Alpar”



MALATYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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