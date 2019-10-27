Gazeteci Sercan Erduran’un mutlu günü

Malatya’da Gazeteci Sercan Erduran hayatını Tuğçe Güneri ile birleştirdi. Genç çiftin nikah töreni ise siyaset ve medya dünyasını bir araya getirdi.

Gazeteci Sercan Erduran ile Tuğçe Erduran (Güneri)’nin nikah töreni Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşti. Medya ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende genç çfitin nikahlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı. Erduran ve Güneri çiftinin nikah şahitleri ise Malatya Valisi Aydın Baruş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar oldu.

Nikahtan sonra çiftin evlilik cüzdanlarını Vali Baruş takdim ederken, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

MALATYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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