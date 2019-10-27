BtcTurk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0

- STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Deniz Caner Özaral

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: FarnolleRobin, Mustafa, Hadebe, Jahovic, Acquah, Donald (Dk.82 Murat), Fofana (Dk.63 Bifouma), Chebake, Guilherme (Dk.73 Gökhan Töre), Sakıb

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: LungBenoıt, Bilal (Dk.57 Ziya), Hasan, Umut, Pedro, Lopes, Karahan, Rıenstra, Mensah, Şamil (Dk.85 Madiba)

GOLLER: Dk.13 Donald, Dk.77 Jahovic (P), Dk.86 Bifouma (Yeni Malatyaspor), Dk.89 Lung (K.K.) (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Fofana (Yeni Malatyaspor) Hasan, Pedro, Rıenstra (Kayserispor)Süper Lig'in 9'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor 4-0'lık skorla mağlup etti.

2'nci dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı topa çıkan Chebake'nin vuruşu kaleci Lung'ta kaldı.

5'inci dakikada topla buluşan Sakıb, ceza sahasına girdi, ancak pasında meşin yuvarlığı hiçbir takım arkadaşı ile buluşturamadı.

12'nci dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Bilal, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti, kaleci Farnolle'de iyi bir kurtarış yaptı.

13'üncü dakikada sol kanatta gelişen atakta rakip futbolcudan topu kapan Acquah'ın ceza sahasına kadar götürdüğü topla buluşan Donald, bekletmeden vurduğu top ağlarla buluşturdu: 1-0.

18'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chebake'nin kale önüne yaptığı pasında topa dokunan Jahovic'in vuruşu etkisiz kaldı, kaleci Lung topu kurtardı.

27'nci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Yeni Acquah'ın sert vuruşunu kaleci Lung tokatlayarak uzaklaştırdı.

31'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada karambol sonrasında savunma oyuncusundan seken topla buluşan Jahovic'in şutunda top sağ direkten oyun alanına geri döndü. Kale çizgisinde ilerleyen topu takip eden Mustafa Akbaş ise kaleye şut çekti ancak top yine direğe çarparak ceza sahası dışına çıktı.

50'nci dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornere iyi yüksele Chebake sert vurdu, onun vuruşunda top kaleciden sekerek geri oyun alanına döndü. Yeniden topu önünde bulan Chebake vurdu, top auta çıktı.

63'üncü dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Umut, kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

77'nci dakika ceza sahası içerisinde Gökhan Töre'nin pasıyla topla buluşan Jahovic, sert vurdu, onun vuruşunda top savunmaya çarparak oyun alanının dışına çıktı. Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyı dinleyerek savunma oyuncusun eline çarptığı için, pozisyonu izledikten sonra penaltı olduğunun kararını verdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu ağlara gönderdi: 2-0.

86'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bifouma, gelişine vurdu, top ağlarla buluştu: 3-0.

89'uncu dakikada Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların baskısından dolayı savunma oyuncusu Rienstra, kaleci Lung'a geri pas verdi. Kaleci Lung'un ayağından kaçan top ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



MALATYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

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