Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 4 - İM Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 40 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ev sahibi ekipte Guilherme’nin kullandığı köşe atışında Chebak’ın kafa vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Kayserispor’un gelişen atağında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Umut Bulut’un kafa vuruşu sonrası top kale direğinin üstünden auta çıktı.

74. dakikada Jahovic’in vuruşunda top ceza sahası içinde Ben Rienstra’nın eline çarparak kornere çıktı. VAR’a giden hakem Zorbay Küçük, yaptığı incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jahovic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 20

86. dakikada sağ kanattan Acquah’ın ortasında ceza sahası içinde Bifouma şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30

89. dakikada Kayserispor’da defans oyuncusu Ben Rienstra’nın geri pasında kaleci Lung topu ıskalayınca meşin yuvarlak filelere gitti. 40



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, Deniz Caner Özaral xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Mustafa xxx, Sakıb xxx, Chebake xxx, Hadebe xxx, Acquah xxx, Guilherme xxx (Gökhan dk. 73 xx), Robin xxx, Fofana xxx (Bifouma dk. 64 xxx), Donald xxx (Murat dk. 82 x), Jahovic xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Özer Özdemir, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Eren Tozlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

İM Kayserispor: Lung x, Lopes x, Ben Rienstra x, Poulain x, Yasir x, Bilal x (Ziya dk. 57 x), Hasan Hüseyin x, Şamil x (Paul dk. 85 ?), Pedro x, Mensah x, Umut x

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Mert Kula, Atila Turan, Aymen Abdennour, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Aksel Aktaş, Ntep

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Donald (dk. 13), Jahovic (dk. 76), Bifouma (dk. 86), Ben Rienstra (dk. 89 k.k.) (Y. Malatayaspor)

Sarı kartlar: Fofana (Y. Malatyaspor), Hasan Hüseyin, Pedro, Ben Rienstra (İM Kayserispor)

MALATYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

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