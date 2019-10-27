MHP’li Avşar’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda “Kanla, canla kurulan ve Cumhuriyet ile taçlandırılan bu ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet, çok çalışmak ve yeni eserler kazandırmaktır” dedi.

MHP’li Avşar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Türk Milleti’nin en büyük özelliklerinden birisinin karakterindeki bağımsızlık aşkı olduğunu söyledi. Avşar, Türk Milletinin kendisine yönelik her türlü saldırıyı bertaraf ettiğini ifade eden Başkan Avşar, “Bu aziz millete önce bağımsızlığı, ardından da Cumhuriyet’i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz onların bize bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak ve kollamak, bu ülkenin daha müreffeh olması için de çok çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

MALATYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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