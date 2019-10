Yaylacılara kar uyarısı

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, hayvanları ile yaylalarda bulunan hayvan yetiştiricilerine kar bastırmadan evlerine dönmesi için çağrıda bulundu.

Malatya’da yüksek rakımlı yaylalara gelen hayvan yetiştiriciler, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bölgeden ayrılmaya başladı. Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da mağduriyet yaşanmaması için yaylalarda kimsenin kalmaması konusunda uyarıda bulundu. Akın, "Her yıl olduğu gibi yetiştiricilerimize ve üreticilerimiz, özellikle rakımı yüksek olan yaylalarımız ve meralarımızda yaşayan vatandaşlarımızın hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı tedbirli olmalarını ve bu anlamda bir an önce kışın yaşadıkları yerlere dönmelerini işitiyoruz. Her yıl olduğu gibi mevsim geçişinde aynı da kar yağmur bastıra biliyor hava sıcaklığı değişkenlik gösterebiliyor bu alanda hem kendileri için hem de hayvanların hayatı için sıkıntı yaşamamaları için bir an önce dönmeleri gerekiyor” diye konuştu.

