Malatya’da jandarmadan esrar operasyonu

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu madde imali ve ticareti yapıldığına dair alınan istihbarat neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma özel ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 37 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i hakkında uyuşturucu madde kullanımı suçundan, 2’isi hakkında ise uyuşturucu madde imali ve ticareti suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda ayrıca satışa hazır 10 gram esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet fişek ve 1 adet hassas terazi de ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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