Kızılay’dan Emanet Çarşısına kıyafet yardımı

Türk Kızılayı tarafından, Emanet Çarşısına kıyafet yardımı yapıldı.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ve Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile birlikte Turgut Özal Mahallesinde üç katlı binada hizmet veren Emanet Çarşıyı ziyaret etti. Türk Kızılay’ının Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşıya olan destek ve katkılarından dolayı Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi. ‘Emanet Çarşı’ aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim ve temizlik ürünleri yardımlarının devam ettiğini bildiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal devlet hizmetlerini layıkıyla ulaştırmanın öncelikle gururunu yaşıyoruz. Hiç bir hemşehrimizin aç ve açıkta kalmasına asla gönlümüz razı gelmez. Halka hizmeti, Hakk’a hizmet’ anlayışı çerçevesinde yardıma muhtaç olanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese imkanlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Sosyal Devlet anlayışının tüm gerekliliklerini layıkıyla yerine getirmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Turgut Özal Mahallesindeki üç katlı binada ‘Emanet Çarşı’, hizmet binasında ise gıda, kıyafet ve temizlik gibi yardımların artık daha nezih ve daha güzel şartlarda halka ulaştırıldığını vurgulayan Başkan Çınar, "2015 yılında hizmete vermeye başlayan Emanet Çarşımıza katkı ve desteklerini asla kesmeyen Türk Kızılay’ımız, kıyafet yardımlarına aralıksız devam etmektedir. Türk Kızılay’ı Genel Merkezine bu açıdan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yardımların hayata geçmesinde büyük emekleri ve destekleri bulunan Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcımız Umut Yalçın ve Kızılay Malatya Şube Başkanımız Ramazan Soylu’ya ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Kızılay’ı tarafından gönderilen kıyafetleri ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte Emanet Çarşımıza bağış yaparak duyarlı bir yaklaşım sergileyen hayırsever vatandaşlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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