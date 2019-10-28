Tosun Paşa filmindeki yeşil vadi sahnesi gerçek oldu Olay, jandarmanın çabası ile sakinleştirildi

MalatyaAdıyaman il sınırında bulunan yayla, 2 ili karşı karşıya getirdi. Malatyalılar, yaylanın kendilerine ait olduğunu belirten bir grup, yaylaya yol açmaya başladı. Adıyamanlı başka bir grubun saldırısına uğrayan Malatyalılar, eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi.

Malatya ile Adıyaman sınırında bulunan verimli bir yayla, Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerinin rol aldığı Tosun Paşa filmini aratmayan bir kavgaya neden oldu. Filmde Yeşil Vadi´ye sahip olabilmek isteyen 2 aile arasında meydana gelen çekişme şu günlerde ise 2 il arasında yaşanıyor. Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve yıllardır ortak kullanılan yayla, Malatyalı ailelerin yaylanın kendisine ait olduğunu ileri sürerek, yol açmak istemesiyle sınır kavgasına neden oldu.

Olay jandarmanın çabası ile sakinleştirildi

İddiaya göre, yaylayı kullanan Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesinden destek isteyerek, yaylaya yol açmak istedi. İş makineleri yolu açmak için çalıştığı sırada Adıyaman´dan gelen kalabalık gurup, çoban ile yanındakilere saldırarak, 5 kişiyi yaraladı. Olay jandarmanın çabası ile sakinleştirildi.

5 kişinin yaralanması ile son bulan olay sonrasında Malatya'da toplanan gurup olayın yaşandığı bölgeye giderek, basın açıklaması yaptı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yayla ile ilgili Malatyalılar, yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini ileri sürdü. Malatyalılar, olayın daha da büyümeden yetkiler tarafından sınırın belirlenmesiyle, bu tartışmaya son verilmesini istedi.

Malatyalı vatandaşlardan İlhan Özcan, sınırın net bir şekilde çizilmesini isteyerek, "Yüzyıllardan beri olan sınırı, tabelayı bir 7 kilometre aşağı bir 7 kilometre yukarı. Bunlarla kim oynuyor. Bu yetkililerimiz bunları görmüyorlar mı? Bizlerin yüzyıllardan beri akraba olduğumuz komşu olduğumuz dost olduğumuz 2 köy niye birbirine düşman olsun. Niye birbiriyle kavga etsin” dedi.

Karagözler Dernek Başkanı Abdullah Sarı ise, olaylar büyümeden çözülmesi gerektiğini savunarak, yetkililerden yardım istedi. Sarı, "Olay büyümeden bir insanın burnu kanamadan, illa birinin ölmesi mi lazım bu işler çözülsün diye. biz bunu istemiyoruz. İnşallah bu olmaz. en kısa zamanda bu işler çözülürse hepimiz memnun bir şekilde mutlu bir şekilde işine gücüne bakarlar” ifadelerini kullandı.

Asrın İş adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “ Bugün burada Adıyaman il sınırı köyün içine kadar geldiyse biz bugün de burada olacağız, yarın da burada olacağız. Biremzik diye bir köy vardır burada. Mamsurlular yalnız değildir. 5 kişi burada dövüp kaçıp gitmekle olmaz. Varsa yürekleri gelsinler biz buradayız” şeklinde konuştu.

İddiaya göre saldırıya uğrayan vatandaşlardan İhsan Ercan da, yetkililerin sorunu çözmesini ve biran önce bu olayların durulmasını istediklerini kaydetti.

Açıklamalar sonrasında yaklaşık 200 kişiden oluşan gurup olaysız bir şekilde dağıldı.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:40

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.