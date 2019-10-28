Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrencilere sosyal faaliyet

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü nedeniyle öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi düzenlenip, tiyatro seyrettirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği koordinesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Battalgazi ilçesi Murat Doğru İlkokulu’ndan 21 öğrenci yönelik Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi Gezisi ve Malatya Kültür Merkezinde Tiyatro izlenim faaliyeti düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyet kapsamında; öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirilerek hayvanlar hakkında bilgi verildi. Daha önce televizyondan gördükleri hayvanları canlı olarak ilk defa gördüklerini söyleyen çocuklar, büyük bir mutluluk yaşatarak, kendilerini bu imkanı sağlayanlara teşekkür ettiler.

Hayvanat Bahçesi gezisi bitiminde öğrencilere Kongre ve Kültür Merkezinde tiyatro izletildi.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:40

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.