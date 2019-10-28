29 Ekim anısına fidanlar dikildi

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Beydağı’nın zirvesine yürüyüş düzenledi.

Zirve defterine günün anlamını belirten yazılar yazan ekip üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Üyeler daha sonra yanlarında getirdikleri fidanlarını dikerek Beydağı’nın ağaçlandırılmasına katkıda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan kulüp başkanı Mahir Karakaya, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Malatya’mızın incisi Beydağı’nda 2 bin 500 metre yüksekliğindeki zirvesinde kutlamak istedik. Sabah erken saatlerde başlayan zirveye tırmanışımıza yaklaşık 30 doğa sever katıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına Türk Bayrağı açarak saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuduk. Daha yeşil bir Malatya için yanımızda getirdiğimiz ağaç fidanlarını da günün anlam ve önemine binaen ekerek zirveden ayrıldık. Katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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