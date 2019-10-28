Türkiye Cumhuriyetinin 96. yıl dönümü Baro Başkanı Han: “Elde edilen bu başarılarla Cumhuriyetimizi hep birlikte taçlandıracağız”

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Elde edilen bu başarılarla Cumhuriyetimizi hep birlikte taçlandıracağız” dedi.

Baro Başkanı Enver Han, Türkiye Cumhuriyetinin 96. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Aziz Şehitlerimizin acılarını, Kahraman Gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyor, bu kahramanlıkların neticesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacağını biliyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün önderliğinde büyük Türk Milleti‘nin kanı, canı pahasına kurulan Cumhuriyet‘in, tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılması herkesin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. Her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme, milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini hatırlatan Han, "Yurdumuzun her köşesinde, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma hakkının sorgulanmadığı, herkesin yargıya yürekten güvendiği, kutsal değerlerimizin en büyük teminatı olan Cumhuriyet ile vicdanlarımızın tertemiz kalabildiği, kadınerkek eşitliğinin sağlanarak, toplumun temel yapısının sağlamlaştırıldığı, eğitim ve sağlıkta, sosyal devlet ilkesi ile yurttaşların insan onuruna uygun yaşamalarının sağlandığı bir yönetim biçiminin tarifidir aslında bu. Ülkemizin, çatışmalı bir Orta doğu coğrafyasında, bugüne dek güneş gibi parlamasının tek sebebi, laik bir hukuk devleti olma temelinde yükselen bir cumhuriyet olmasıdır. Eşit ve özgür yurttaşlık temelinde, cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkmamız gereği asla kuşku duyulmaz bir gerçeklik ve barış içinde yaşanacak ,aydınlık güzel günlerin var olma nedenidir" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Han, "Bu duygu ve düşüncelerle inanıyoruz ki, ülkemiz çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda, insanımız bilimde, sanayide, eğitimde ve diğer bütün alanlarda büyük bir mesafe kat edecek, elde edilen bu başarılarla Cumhuriyetimizi hep birlikte taçlandıracağız. Cumhuriyetin 96. yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin timsali olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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