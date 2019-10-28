Cumhuriyet Bayramında bölgede yağış beklentisi

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TRB1 bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü yağmur yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “29 Ekim Çarşamba günü bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, yağışların genel olarak hafif, Elazığ ili güney ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer doğulu yönlerden orta kuvvette olmasının beklendiği açıklamada, bölgedeki illerin hava sıcaklığı tahmini de şöyle belirtildi : “Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Elazığ 18/8, Malatya 15/8, Adıyaman 19/14, Bingöl 16/9 ve Tunceli 18/9.”

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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