Gümüş'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gümüş mesajında, "Türk Milleti istiklal ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıkdan kaçınmaz" dedi.

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Gümüş, destansı bir kurtuluş mücadelesiyle, topraklarımızda gözü olanlara karşı onurlu bir direniş sonucunda kurulan Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü millet olarak sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Bugün de, Barış Pınarı Harekatı ile bölge güvenliğin sağlanması amacıyla, ülkenin bölünmez bütünlüğünün ilelebet devamı hususunda mücadele edildiğini belirten Gümüş, Türk Milleti’nin tarihinin kahramanlık destanları ile dolu olduğunu hatırlattı. Batı ve diğer ülkelerin bunu çok iyi bildiğinin altını çizen Gümüş, ‘’Türk Milleti, istiklal ve istikbali uğruna gerektiğinde dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığını ve Cumhuriyetin devamlılığını sağlamak amacıyla, hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurulduğu bu çok anlamlı günün 96. yıl dönümünde, büyük Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, gazi ve şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum"ifadelerini kullandı.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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