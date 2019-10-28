Vatandaşa sigorta acentesi uyarısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15.Meslek Komitesi ve Malatya Büyükşehir Sigorta Acenteleri Derneği’nin (MABÜSAD) ortaklaşa düzenlediği istişare toplantısında yetkisiz kişilerce kesilen poliçeler konusu ele alındı.

Komite Başkanı Serap Taşçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların hizmet alırken, ilimizde faaliyet gösteren levhaya kayıtlı 155 yetkili acenteleri tercih etmelerini konusunda uyararak, “Sigorta acenteden alınır” dedi.

Taşçı, “Bilindiği üzere sigortacılık sektörü en önemli risk yönetim modelidir. Bin bir zahmetle edindiğimiz mal varlıklarımızı istem dışı gelişen riskler karşısında hiç ummadığımız anda elimizden gitmesi cebimizi aşacak boyutta zararlar görmesi ihtimaliyle yaşamak huzursuzluk verici olduğu gibi risk gerçekleştiği zamanda telafisi oldukça zor olan durumdur. Gerek sağlık gerekse mallarımıza dair risklerin ne zaman karşımıza çıkacağını kestirmek mümkün değildir. Ancak ihtiyacımıza yönelik sigortaları şimdiden temin ederek en azından önlem alma yolunda anlamlı bir tedbir almış oluruz. Bu konuda da komite olarak hatalı poliçe satın almanın ciddi sorunlara yol açacağına dikkat çekmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TOBB levhaya kaydı olmayan firmaların ya da kişilerin poliçe kesmesinin yasal olmadığını ifade eden Taşçı, “Kayıt dışı çalışan firma veya kişilerin düzenledikleri evraklarda hatalı tanımlamalar kapsam dışı bırakılan riskler, eksik teminatlarla düzenlenen poliçelerin sigorta şirketlerine ve acentelere manevi zararlar vermekte. En önemlisi de vatandaşların risk gerçekleştiği zaman muhatap bulamaması telafisi olmayan maddi kayıplardan dolayı yaşanan mağduriyetlerdir. Bu tarz korsan işlem yapan işletmelere, çantacılara vatandaşların itibar etmemesi gerekiyor. Komite olarak bu konuda kayıt dışı yapılanmalara karşı mücadelede kararlıyız. Yönetmeliklere aykırı tabela asan, yasal faaliyeti olmadan sigorta işlemlerini çağrıştıran yazılar asan poliçe düzenleyen merdiven altı işlem yapan tüm aykırı yapıların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Komite başkanı olarak tüm vatandaşlarımızı hizmet almada Malatya ilimizde faaliyet gösteren levhaya kayıtlı 155 yetkili acenteleri tercih etmelerini önemle rica ediyorum. Sigorta Acenteden Alınır” şeklinde konuştu.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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