Arguvan ve Hekimhan’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Arguvan’daki törende çocuk dikkat çekti

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Malatya’nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde de başladı.

Arguvan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk programı kapsamında Nazım Hikmet meydanında bulunan Atatürk Büstüne ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Programında 5 yaşındaki çocuk damgasını vurdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk programı kapsamında İstiklal Marşı okunduğu sırada askerlerin yanına koşarak giden Kaymakam Abdullah Şahin’in 5 yaşındaki oğlu Emin Şahin, askerlerin arasında saygı duruşunda bulunarak asker selamında durdu. Törene, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, CHP İlçe Başkanı Ulaş Çopur, Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ve daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Hekimhan ilçesi Atatürk meydanında düzenlenen kutlama programı çelenklerin sunumu ile başladı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, Atatürk Anıtı’na çelenk sundular. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk programı kapsamında İstiklal Marşı okundu ve göndere bayrak çekildi.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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