Öğrenciler hayal ettikleri meslekleri tanıdı

Fırat Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi kapsamında Kuyulu Ortaokulu öğrencileri ile birlikte bazı kurum personeli ile bir araya geldi.

İlk olarak Kuyulu Ortaokulu'nu ziyaret eden Fırat Gençlik Merkezi Gönüllüleri daha sonra okul öğrencileri ile birlikte meslek gruplarını tanımak ve öğrencilerin hayallerindeki mesleği bulmak amacıyla bir takım ziyaretler yaptı. Malatya Baro Başkanlığı,Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrencilere meslek grupları hakkında bilgi aktarıldı.

Öğrenciler proje sayesinde bir günlükte olsa hayal ettikleri meslekleri yaşayarak tanıma ve yapma imkanı bulmuş oldu.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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