Yeni Malatyaspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi

Yeni Malatyaspor’da Kayserispor müsabakasında yedek bekleyen oyuncular ile U19 takımı bir hazırlık maçı yaptı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nin antrenman sahasında yapılan müsabakayı A takım 40 kazandı. Sergen Yalçın yönetiminde ligde başarılı bir performans ortaya koyan Yeni Malatyaspor’da Kayserispor karşısında oynamayan ya da sonradan giren oyuncular günü hazırlık maçı yaparak geçirdi. Ligde forma şansı bulamayan oyuncuların sahada yer aldığı maçı 40 kazanan A takım, performansıyla beğeni kazandı.

Yeni Malatyaspor A takımının gollerini Buğra, Bifouma, Gökhan Töre ve Yiğithan kaydetti.

Kayserispor karşılaşmasında ilk on birde görev yapan futbolcular ise kısa süren bir yenileme çalışması yaptı.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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