Malatya’da 29 Ekim konulu yağlı boya sergisi açıldı. Komutan eşi, el emeklerini sergiledi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce’nin eşi Songül İnce’nin yapmış olduğu, Cumhuriyet ve Atatürk temalı yağlı boya tabloları ziyaretçileri ile buluştu. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, sergide yaptığı konuşmada, bu yapılan çalışmanın büyük bir emek ve öz veri ile hazırlandığını dile getirerek, “Burada misafirlerimiz de var. Şehit ve Gaziler Vakfı olarak Kilis’ten geldiler. Burada da hem Cumhuriyet Bayramını anma adına hem de bunu sanatla buluşturma anlamında şehitlerimizi anmak üzere hep birlikte toplandık. Çok teşekkür ediyoruz. Songül Hanımın da ellerine sağlık. Büyük bir emek ve özveri ile hazırlanmış bir sergi. İnşallah bizde üniversite olarak katkı ve desteklerimizi sunacağız” dedi.

Eşinin yaptığı bu çalışma ile çok mutlu olduğunu ifade eden İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ise, “ Hayırlı olsun. Ben biraz heyecanlıyım. Çünkü çok güzel ve anlamlı bir gün benim için. Sevgili eşim bize bu heyecanı mutluluğu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Buradan da Barış Pınarı Harekatına destan yazan kahramanlarımıza selam gönderiyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet’in ilanının 96. yılı anısına, ‘29 Ekim’ konulu Yağlı Boya Sergisi 30 Ekim akşamına kadar açık kalacak

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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