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FKA, 10. YÖREX Fuarı’nda TRB1 bölgesi ürünlerini tanıttı

İHA

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla organize edilen Antalya 10. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'nda Malatya merkezli Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) standı yoğun ilgi gördü.

FKA, 10. YÖREX Fuarı’nda TRB1 bölgesi ürünlerini tanıttı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla organize edilen Antalya 10. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’nda Malatya merkezli Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) standı yoğun ilgi gördü.
Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde yer alan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinden firmaların ve kurumların katıldığı stantta, yöresel ürünlerden kayısı, kayısı ürünleri, bal, fasulye, orcik, Ağın leblebisi, Hozat bez bebekleri, Arapgir mor reyhan çayı ve diğer birçok yöresel ürünün tanıtımı gerçekleştirildi.
Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, TRB1 Bölgesinde faaliyet gösterdikleri Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri olarak fuara katılım sağladıklarını belirterek, “ Bu yıl onucusu düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda bizlerde Fırat Kalınma Ajansı olarak Malatya Elazığ Bingöl ve Tunceli illerimizdeki yöresel ürünlerimizi kültürümüzden üretim tarzlarımızla ortaya çıkardığımız ürünleri burada gerek tanıtmak gerek markalaştırmak gerekse ticarileştirmek amacıyla buradayız” diye konuştu.
Yoğunlu, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması, markalaşması ve ticarileşmesi anlamında önemli bir platform olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:
“YÖREX onuncu yıl olması hasebiyle her yıl üzerine katarak ve daha ziyaretçi sayısı artarak devam ediyor. Buradaki fuarın temel amacı tabi fuar anlamında firmalarımızın yöresel ürünlerimizin sunulması anlamında önemli ancak ikinci tali bir anlamı önemi de burada gerçekten ulusal anlamda önemli perakendecilerle birlikte görüşmeleri de yapıyoruz. Uzman arkadaşlarımız firmalarımızla birlikte büyük market zincirleriyle firmalarımızı bir araya getiriyor. Buradaki en önemli gayemiz, İllerimizde üretilen bu değerli ürünlerimizi tüm ulusal çaptaki marketlere sunulması, ürünlerimizin geliştirilmesi, ürünlerimizin farklı bir sunum tarzına ambalajlara dönüştürülmesidir.”
Fuar kapsamında gerek yöresel ürünlerle ilgili gerek illerin zenginlikleriyle ilgili dünyadaki gıda sektörünün gidişatıyla ilgili önemli panellerin gerçekleştirildiğini kaydeden Yoğunlu, “Gerek firmalarımız gerek buradaki uzman arkadaşlarımız bu bilgilerden de istifade ettiler. Ayrıca bu yıl 81 ilde fuara katılım sağlandı. Gelen firmalarımız ve yine ticaret ve sanayi odasındaki temsilcilerimiz bütün stantları gezerek diğer illerdeki gelişmelerden de haberdar oldular. Bu anlamda fuarın gerçekten bu bilgileri anlama, yöresel ürünleri takip etme anlamında çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Abdulvahap Yoğunlu, yoğun katılımın olduğu fuarın çok verimli geçtiğini dile getirerek, özetle şunları kaydetti:
“Gerçekten önemli bir fuar, önemli bir platform. Bizler de bölgesel olarak illerimizi burada temsil ettik. Ben bu fuara katkı veren ticaret ve sanayi odaları başkanlarımıza, sayın valilerimize yine firma sahiplerimize şükranlarımı sunuyorum. Her geçen gün Fırat bölgemizde Fırat Pazarı olarak bizim adlandırdığımız standımızda bizlerde tecrübelerimizle ürünlerimizin markalaşması, ticarileşmesi anlamında ileri gittiğimizi düşünüyorum. Ben fuarın bütün ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

MALATYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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