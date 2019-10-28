Başkan Kazgan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutlandı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in 96 yıl önce Anadolu insanının büyük bir gayret ve fedakarlığı ile başlattığı destansı mücadelenin sonucu olduğunu belirtti. Kazgan, "Bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçmayan aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yurdun her noktasında olağanüstü bir gayret ve mücadele ile destansı bir sonuç almıştır. Binlerce yıllık devlet geleneği olan bu topraklarda devlet olmanın tecrübe ve hafızasına sahip olan Türk Milleti, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hak ettiği yeri alacaktır. Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye’sini birlik olarak inşa edebilmek için; daha çok çalışmak ve birlik beraberliğimizi korumamız gerekir. Cumhuriyet’in bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkmamız gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

MALATYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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