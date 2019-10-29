İtfaiyeden vatandaşlara baca temizliği uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İtfaiyeden vatandaşlara baca temizliği uyarısı

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Malatya'da her yıl ortalama yüzde 22 ile 25 arasında baca yangını meydana geldiğini belirterek, vatandaşları baca temizliği ve kombi bakımı konusunda uyardı.

İtfaiyeden vatandaşlara baca temizliği uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Malatya'da her yıl ortalama yüzde 22 ile 25 arasında baca yangını meydana geldiğini belirterek, vatandaşları baca temizliği ve kombi bakımı konusunda uyardı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, baca temizliği konusunda vatandaşları uyardı. Baca temizlemenin artık son zamanları olduğunu ifade eden Acar, "Çünkü genelde HaziranEylül ayı arasında, havaların daha sıcak olduğu zaman bacaların temizlenmesinin faydası daha büyük. Bacanın içindeki kurumun en kuru olduğu dönemde yapılan temizlik daha olumlu neticeler verecektir" dedi.
Ancak zararın neresinden dönülürse kar olduğunu da sözlerine ekleyen Acar, "Zaman henüz geçmiş değil. Malatya'da yeni yeni sobalar kuruldu ve doğalgazda, kombiler açılıyor. Kombilerinde sobaların da mutlaka baca temizliğinin yapılması gerekiyor. Bunu yılda bir kez yapmak zaten yasal bir zorunluluktur aksi taktirde oluşabilecek yangınlardan doğan zararlarda muhatap kalabilirler, böyle bir yasal zorunluluk da var. Onun için herkesin soba ve kombi bacalarını temizlemelerini, kombilerin bakımlarını ilgili ve yetkili firmalara yaptırmaları gerekir. Temizliğin birçok faydasını göreceklerdir, çünkü temizlenmeyen bacalardan dolayı özellikle sobalarda soba tepmesi dediğimiz zehirlenmeler olay vuku bulmaktadır. Bunu engellemek için önce hem kombi hem sobalarda bacayı temizlememiz ve sobayı da olması gereken şekliyle kurmamız, hatta sobayı yakarken de dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
Soba kurarken en fazla 2 dirsek kullanma konusunda da vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Acar, şunları söyledi:
"Sobayı kurarken boruları çok uzatmadan, en fazla 2 dirseklerle bacaya ulaştırmalarını tavsiye ediyoruz. Böylece sobanın içindeki yakıtın daha verimli yanmasını sağlayacaklardır. Sobanın içindeki yakıt tam yanmayınca içeride kalan gazlar ortama sızarak zehirlenmelere neden oluyor. Çünkü soba karbonmonoksit denilen kokusuz, renksiz, insanların zor hissedebileceği zehirli gaz ortaya çıkarıyor, buda baş ağrısı ve mide bulantısıyla kendini belli ediyor. Bu gibi durumlarla karşılaştıkları zaman mutlaka ilk önce pencereleri açıp ortamı havalandırmaları gerekiyor. Sobayı yakarken de üstten yakmalarını tavsiye ediyoruz çünkü soba alttan yakıldığı zaman üstte kalan yakıt malzemelerinden dolayı daha az ve daha geç yanacak ve zehirli gazlar ortama sızacaktır. Baca temizliği hayat kurtarır, ülkemizde yapılan istatistiklerde yüzde 2025 oranında çıkan yangınların temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Baca yangınlarının daha doğrusu bütün yangınların sadece orada kalmayacağını ve başka yerlere sirayet edeceğini hepimiz biliyoruz. Buda büyük zararlara ve can kayıplarına sebebiyet verebilir onun için hassas davranılmasını istiyoruz. Bacaların nasıl temizleneceği ile ilgili bir tereddüt varsa İtfaiye Teşkilatımıza başvurabilirler. Bizim yetkilendirdiğimiz, akredite ettiğimiz firmalar var onlarla görüşebilirler. Bizde kendilerine baca temizliği konusunda her türlü desteği vereceğimizi de bilsinler.”
Kombi bakımı konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunan Acar, kombilerin bakımlarının da mutlaka yılda en az bir kez yapılması gerektiğini dile getirdi. Kombi bacalarının temizliğinin ve bakımlarının yetkili firmalar tarafından yapılmadığı takdirde beklenen verimin de alınmayacağına vurgu yapan Acar, "Doğalgazdan meydana gelecek tehlikelerden korunmanın en kolay yöntemi kombinin bulunduğu yerde ki menfezdir. Bu menfezin herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Çünkü doğalgaz havadan hafif bir gaz olduğu için yukarıda birikir ve o menfezden dışarı çıkmaması durumunda zehirlenmelere neden olur. Bunun yanı sıra doğalgaz kokusuz bir gazdır ancak insanlara servis edilirken çürük sarımsak kokusuyla kokulandırılır ki bir kaçak durumunda hissedilebilsin. Bu kokunun alındığı takdirde ilk önce ortamı havalandırmalarını, doğalgaz vanasını ana giriş hattından kapatmaları, itfaiye ve doğalgaza haber vermeleri gerekiyor” diye konuştu.

MALATYA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
Başkan Kazgan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kazgan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Özcan’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması
FKA, 10. YÖREX Fuarı’nda TRB1 bölgesi ürünlerini tanıttı
YEREL HABERLER FKA, 10. YÖREX Fuarı’nda TRB1 bölgesi ürünlerini ...
29 Ekim konulu yağlı boya sergisi açıldı
YEREL HABERLER 29 Ekim konulu yağlı boya sergisi açıldı
Yeni Malatyaspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 ...
Öğrenciler hayal ettikleri meslekleri tanıdı
YEREL HABERLER Öğrenciler hayal ettikleri meslekleri tanıdı
Arguvan ve Hekimhan’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Arguvan’daki törende çocuk dikkat çekti
YEREL HABERLER Arguvan ve Hekimhan’da Cumhuriyet Bayramı ...
Öğrencilere kışlık giyecek yardımı
YEREL HABERLER Öğrencilere kışlık giyecek yardımı
İYİ Partili Cem Parlak: “ İleriye bakan nesiller yetiştirmeliyiz”
YEREL HABERLER İYİ Partili Cem Parlak: “ İleriye bakan nesiller ...
Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu düzenlendi Rektör Kızılay: “Yüksek din öğretimi kurumlarına yer verme açısından ülkemiz önemli bir tecrübeye sahiptir”
YEREL HABERLER Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu ...
Vatandaşa sigorta acentesi uyarısı
YEREL HABERLER Vatandaşa sigorta acentesi uyarısı
Gümüş'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Gümüş'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Malatya’da 29 Ekim kutlamaları
YEREL HABERLER Malatya’da 29 Ekim kutlamaları
Cumhuriyet Bayramında bölgede yağış beklentisi
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramında bölgede yağış beklentisi
Özel’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Özel’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Yeni hastane hasta kabulüne başladı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi artık yeni yerinde
YEREL HABERLER Yeni hastane hasta kabulüne başladı Kadın Doğum ve ...
Malatyalılar kavgaya neden olan sınırın belirlenmesini istedi
YEREL HABERLER Malatyalılar kavgaya neden olan sınırın ...
Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yıldönümü
YEREL HABERLER Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yıldönümü
Türkiye Cumhuriyetinin 96. yıl dönümü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Cumhuriyet, bu toprakların ilelebet payidar kalacağının en büyük kanıtıdır”
YEREL HABERLER Türkiye Cumhuriyetinin 96. yıl dönümü Malatya ...
Türkiye Cumhuriyetinin 96. yıl dönümü Baro Başkanı Han: “Elde edilen bu başarılarla Cumhuriyetimizi hep birlikte taçlandıracağız”
YEREL HABERLER Türkiye Cumhuriyetinin 96. yıl dönümü Baro Başkanı ...
29 Ekim anısına fidanlar dikildi
YEREL HABERLER 29 Ekim anısına fidanlar dikildi
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Ahmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Ahmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X