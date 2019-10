İtfaiyeden vatandaşlara baca temizliği uyarısı

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Malatya'da her yıl ortalama yüzde 22 ile 25 arasında baca yangını meydana geldiğini belirterek, vatandaşları baca temizliği ve kombi bakımı konusunda uyardı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, baca temizliği konusunda vatandaşları uyardı. Baca temizlemenin artık son zamanları olduğunu ifade eden Acar, "Çünkü genelde HaziranEylül ayı arasında, havaların daha sıcak olduğu zaman bacaların temizlenmesinin faydası daha büyük. Bacanın içindeki kurumun en kuru olduğu dönemde yapılan temizlik daha olumlu neticeler verecektir" dedi.

Ancak zararın neresinden dönülürse kar olduğunu da sözlerine ekleyen Acar, "Zaman henüz geçmiş değil. Malatya'da yeni yeni sobalar kuruldu ve doğalgazda, kombiler açılıyor. Kombilerinde sobaların da mutlaka baca temizliğinin yapılması gerekiyor. Bunu yılda bir kez yapmak zaten yasal bir zorunluluktur aksi taktirde oluşabilecek yangınlardan doğan zararlarda muhatap kalabilirler, böyle bir yasal zorunluluk da var. Onun için herkesin soba ve kombi bacalarını temizlemelerini, kombilerin bakımlarını ilgili ve yetkili firmalara yaptırmaları gerekir. Temizliğin birçok faydasını göreceklerdir, çünkü temizlenmeyen bacalardan dolayı özellikle sobalarda soba tepmesi dediğimiz zehirlenmeler olay vuku bulmaktadır. Bunu engellemek için önce hem kombi hem sobalarda bacayı temizlememiz ve sobayı da olması gereken şekliyle kurmamız, hatta sobayı yakarken de dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Soba kurarken en fazla 2 dirsek kullanma konusunda da vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Acar, şunları söyledi:

"Sobayı kurarken boruları çok uzatmadan, en fazla 2 dirseklerle bacaya ulaştırmalarını tavsiye ediyoruz. Böylece sobanın içindeki yakıtın daha verimli yanmasını sağlayacaklardır. Sobanın içindeki yakıt tam yanmayınca içeride kalan gazlar ortama sızarak zehirlenmelere neden oluyor. Çünkü soba karbonmonoksit denilen kokusuz, renksiz, insanların zor hissedebileceği zehirli gaz ortaya çıkarıyor, buda baş ağrısı ve mide bulantısıyla kendini belli ediyor. Bu gibi durumlarla karşılaştıkları zaman mutlaka ilk önce pencereleri açıp ortamı havalandırmaları gerekiyor. Sobayı yakarken de üstten yakmalarını tavsiye ediyoruz çünkü soba alttan yakıldığı zaman üstte kalan yakıt malzemelerinden dolayı daha az ve daha geç yanacak ve zehirli gazlar ortama sızacaktır. Baca temizliği hayat kurtarır, ülkemizde yapılan istatistiklerde yüzde 2025 oranında çıkan yangınların temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Baca yangınlarının daha doğrusu bütün yangınların sadece orada kalmayacağını ve başka yerlere sirayet edeceğini hepimiz biliyoruz. Buda büyük zararlara ve can kayıplarına sebebiyet verebilir onun için hassas davranılmasını istiyoruz. Bacaların nasıl temizleneceği ile ilgili bir tereddüt varsa İtfaiye Teşkilatımıza başvurabilirler. Bizim yetkilendirdiğimiz, akredite ettiğimiz firmalar var onlarla görüşebilirler. Bizde kendilerine baca temizliği konusunda her türlü desteği vereceğimizi de bilsinler.”

Kombi bakımı konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunan Acar, kombilerin bakımlarının da mutlaka yılda en az bir kez yapılması gerektiğini dile getirdi. Kombi bacalarının temizliğinin ve bakımlarının yetkili firmalar tarafından yapılmadığı takdirde beklenen verimin de alınmayacağına vurgu yapan Acar, "Doğalgazdan meydana gelecek tehlikelerden korunmanın en kolay yöntemi kombinin bulunduğu yerde ki menfezdir. Bu menfezin herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Çünkü doğalgaz havadan hafif bir gaz olduğu için yukarıda birikir ve o menfezden dışarı çıkmaması durumunda zehirlenmelere neden olur. Bunun yanı sıra doğalgaz kokusuz bir gazdır ancak insanlara servis edilirken çürük sarımsak kokusuyla kokulandırılır ki bir kaçak durumunda hissedilebilsin. Bu kokunun alındığı takdirde ilk önce ortamı havalandırmalarını, doğalgaz vanasını ana giriş hattından kapatmaları, itfaiye ve doğalgaza haber vermeleri gerekiyor” diye konuştu.

