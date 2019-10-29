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Malatya’da cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlandı Hava muhalefeti nedeni ile kutlamalar kongre kültür ...

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü Malatya da coşkuyla kutlandı.

Malatya’da cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlandı Hava muhalefeti nedeni ile kutlamalar kongre kültür merkezinde yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü Malatya da coşkuyla kutlandı.
Malatya Valiliği tarafında tarafından 15 Temmuz Millet Meydanında kutlanması planlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlama programı hava muhalefeti nedeniyle Kongre Kültür Merkezinde düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı Mahmut Altun, adli erkan emniyet, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları, Şehit yakınları ve gaziler ile okullar katıldı. Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Tarih boyunca kurduğu devletler ve inşa ettiği medeniyetlerle üç kıtada derin izler bırakmış, tüm dünya milletlerine mertlik, yiğitlik, cesaret, vatanseverlik, hak ve adalet kavramlarının anlamını öğretmiş Aziz Türk Milleti’nin evlatları olarak, Cumhuriyetimizin 96'ıncı yılına ulaşmış olmanın gururunu, heyecanını ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Binlerce yıllık tarihi boyunca, yabancı güçlerin hakimiyetini asla kabul etmeyen ve varlığını daima bağımsız bir devlete sahip olarak devam ettiren milletimiz, 19 Mayıs 1919 yılında, Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlattığı İstiklal Savaşı’yla dünyanın en güçlü devletlerine meydan okumuştur. Anadolu’nun dört bir tarafında, Türk Milleti’nin “Ya istiklal Ya Ölüm” parolasıyla yaktığı bağımsızlık ateşi, karanlık günlerde bizlere yol gösteren ışık olmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Cumhuriyetin ilanıyla, Anadolu ve Rumeli topraklarında yepyeni bağımsız bir devlet doğmuştur. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. 29 Ekim 1923, geri kalmış gördüğü toplumları egemenliği altında yönetme ayrıcalığına sahip olduğunu düşünen sömürgeci güçlere karşı, karakteri bağımsızlık ve özgürlük olan büyük bir milletin verdiği tarihi bir cevaptır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilişi, yeis içerisinde kurtuluş ümidi bekleyen dünyanın mazlum milletlerinin sömürgeci ve mandacı güçlere karşı verdiği istiklal mücadelelerine yol gösterici olmuştur" dedi.
Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türk Milleti'nin Anadolu toprakları üzerindeki hakimiyetini ve birlik, beraberlik içerisinde yaşamasını hazmedemeyen şer odaklarının olduğuna vurgu yapan Vali Baruş, “Türkiye’nin her geçen gün güçlü bir ülke olmasını ve dünyanın mazlum milletleri için umut kaynağı haline gelmesini istemeyen dış güçler, Bu vatan toprakları üzerinde onurlu bir şekilde yaşamanın değerini bilmeyen, özgürlük ve bağımsız bir ülkede hayat sürmenin bedelini ödemek istemediği için egemen güçlerin vesayeti altında yaşamaya razı olan köle ruhlu işbirlikçileri varlıklarını devam ettiriyorlar. Bunun en bariz örneğini 15 Temmuz 2016’da yaşadık. Milletimizi ve iradesini esaret altına almak için, milletimizin silahlarıyla yine milletimize hayasızca saldıran FETÖ hainlerinin düzenlediği darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldık. Bu millet ne kadar asil bir millet olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladı. Atalarının manevi mirasının kalplerine nakşettiği bağımsızlık ruhuyla ayağa kalktı ve İstiklal Mücadelesinde olduğu gibi, bu milleti ve iradesini esir almak cüretine kalkışanlara bedelini en ağır şekilde ödetti. Ne mutlu bizlere ki, İstiklal Savaşımızı zafere ulaştıran milli mücadele ruhu bugün de dimdik ayaktadır" şeklinde konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30 yıldır bu ülkü bölmek isteyenlere karşı mücadele verdiğini belirten Vali Baruş, "30 yılı aşkın süredir, ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyen PKK/KCK bölücü terör örgütüne diz çöktüren askerimizin, jandarmamızın, polisimizin verdiği cansiperane mücadeledeki azim, Sınırlarımızın ötesinde; Irak’ta, Suriye’de, yuvalandıkları terör mevzilerinden, ülkemize ve insanımıza saldıran, işgal ettikleri bölgelerde etnik temizlik yaparak bölgeyi yaşanmaz hale getiren PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği amansız mücadeledeki kararlılık İstiklal Harbi’ndeki milli mücadele ruhunun Türk Milleti’nin benliğinde yer ettiğinin en açık göstergesidir. Bugünlerde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Suriye’de, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarıyla Fırat’ın batısında, Barış Pınarı Harekatıyla Fırat’ın doğusunda, Terör örgütlerini bir bir dağıtarak ülkemizi büyük bir tehdit altında kalmaktan kurtaran, bölge halkına Türk Milleti’nin şefkat elini uzatarak tüm dünyaya insanlık dersi veren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiğimize Malatya’dan selam olsun" diye konuştu.

MALATYA

29 Ekim 2019 Salı

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