Mesleki Yeterlilik Sınavı, Malatya Park AVM’de düzenlendi

Malatya Park AVM’de açılan Şener Eroğlu Academiy’de mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi.

Mesleki yeterlilik kurumu olan KAYNES tarafından düzenlenen eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi ile çalışanlar iş kalitesini artıyor. Mesleki yeterlilik belgesinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olarak da tanındığını belirten Akademi Sorumlusu Şener Eroğlu, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kuaförlerin işyerlerini açabileceklerini belirterek ayrıca 1 Ocak itibari ile iş yerlerinde çalışan personellere de bu belgenin zorunlu hale geleceğini söyledi.

Malatya’da yetkili olan Kaynes uluslararası eğitim belgelendirme kuruluşu tarafından Şener Eroğlu Academy Teorik ve Uygulama sınav yapıcı yetkisi verilerek görevlendirildiğini belirten Erdoğlu, “KAYNES/MYK Mesleki Yeterlilik sınavında bayan kuaför, seviye 4 Güzellik uzmanlığı, erkek berberliği, ağdacı teorik ve uygulama sınavını başarı ile Malatya Park AVM’de gerçekleştirdik. KAYNES Sınav Komitesi Başkanı Nalan Tekçe, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Demez Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Demez Bey'e ve Malatya Park AVM yönetimine sonsuz teşekkürler ederim” diye konuştu.

MALATYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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