Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’de 9 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor’da ligin 10. haftasında deplasmanda oynanacak Kasımpaşa müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Kayserispror maçında ilk on birde oynayan futbolcular kısa bir yenileme çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların neşeli oldukları görüldü. Antrenmana izinli olan futbolcular katılmadı. Kaburgasındaki kırık nedeniyle takımdan 1 ay ayrı kalacağı açıklanan Chalaali de çalışmada yer almadı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Kayserispor galibiyetinden dolayı herkesi tebrik etti. Yalçın önlerinde bulunan 3 maçlık periyodun ligdeki durumlarının netleşmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

MALATYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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