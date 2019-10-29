Büyükşehir sporcuları Türkiye şampiyonasında iddialı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımı, Türkiye şampiyonasında iddialı hazırlanıyor.

Muhammed Ali Clay Spor Salonunda haftanın her günü antrenman yaparak, Kasım ayının son haftasında belirlenecek bir il’de düzenlenecek olan Kulüpler arası Taekwondo Türkiye şampiyonasına Taekwondo Antrenörü Vahap Genç yönetiminde hazırlanan sporcular, madalya ile dönmeyi hedefliyor. Taekwondo Antrenörü Vahap Genç, yaptığı açıklamada amaçlarının öncelikle vatanını, milletini ve bayrağını seven bireyler yetiştirmek olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak durdurmak, sağlıklı, başarılı insanlar yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan ile kulüp başkanımız sayın Mahmut Cücemen’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi spor kulübü olarak Malatya’da en çok sporcu yetiştirdiklerini belirten Vahap Genç, Kasım ayının son haftasında düzenlenecek olan Kulüpler arası Taekwondo Türkiye şampiyonasına iddialı hazırlandıklarını ifade ederek, madalyalar ile dönmek için yoğun çalıştıklarını kaydetti.

MALATYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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