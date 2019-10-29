29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Malatya’nın Darende, Hekimhan ve Arguvan ilçelerinde de yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96 yıl dönümü Malatya’nın Darende ilçesinde de coşku ile kutlandı.

Hacı Hasan Akyol çarşısında, Kaymakam Malik Çalışır, Garnizon Komutanı Ali Köse ve belediye başkanı İsa Özkan’ın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasından sonra saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Kaymakam Malik Çalışır yaptı Çalışır, "Büyük Atatürk’ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük inanç ve kararlılıkla yürütülen kurtuluş savaşımız tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer Cumhuriyetle taçlandırılarak tarihimizin dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Çalışır, “ Kıymetli Darendeliler, üzerinde durduğumuz bu toprak dünya coğrafyalarında hiç görülmemiş kadar kanla sulanmış topraktır. Her birimiz bunun bilincinde olarak bu topraklar üzerinde durmalıyız. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin büyümenin mutlu ve güçlü olmanın temel unsuru birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır “dedi.

Kaymakam Çalışır’ın konuşmasından sonra şiirlerin okunması ödül töreni ve geçit töreninden sonra kutlamalar son erdi.

Kutlamalara, Kaymakam Malik Çalışır, belediye başkanı İsa Özkan, Garnizon Komutanı Ali Köse, Cumhuriyet Savcısı Cahit Şar, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hekimhan’daki kutlamalar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir’ın makamında kabulü ve Sakarya orta öğretim okulu bahçesinde törenle başladı. Programa; İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte mülki erkan ve vatandaşlarda katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe kaymakamı Ahmet Özdemir yaptı, Özdemir yaptığı konuşmada, “Bugün, ebediyete kadar yaşayacak olan devletimizin, yönetim sisteminin adının konduğu gün olan, 29 Ekim 1923 tarihinin 96. yılını kutluyoruz. Bu gün, Büyük Türk Milletinin, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ’ün önderliğinde kenetlenerek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun, tüm dünya ya ilan ettiği günün yıl dönümüdür. Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz” dedi.

Program, okulların hazırladıkları gösteriler ve şiirlerin ardından son buldu.

Arguvan’daki kutlamalar

Arguvan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Malatya’nın Arguvan ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

İlçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kaymakamlık makamında ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin’in tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Program konferans salonunda devam etti. Kutlama programına İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, CHP İlçe Başkanı Ulaş Çopur, Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, daire müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Vatandaşların bayramını Belediye Başkanı Kızıldaş ile birlikte kutlayan Kaymakam Şahin, günün anlam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmada “ Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk Milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Programa şiirlerin okunması, yarışmaların yapılması ve yöresel türkülerin söylenmesi ve halk oyunları ile devam edildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Programın bitiminde ise öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde birlikte halay çekti.

MALATYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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