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CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu CHP’li Başkan ...

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu CHP’li Başkan Kiraz: “Partimiz her türlü terör örgütünün her zaman karşısında olmuştur”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
CHP İl Başkanı Enver Kiraz, çelenk sunumundan sonra yaptığı konuşmada, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en büyük armağan. Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle en büyük bayram kutlu olsun. Bütün halkımızın Cumhuriyet Bayramını öncelikle yürekten kutluyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunda hep söylüyoruz, bir kurtuluş aşaması birde kuruluş aşaması var. Kurtuluş aşamasının temelinde 19 Mayıslar var, Sivas Kongreleri var, Amasya Genelgesi var, Erzurum var ve birçok cephe var, birçok savaş var. Tüm bunlar yokluk içindeki bir ülkenin bütün unsurlarıyla bir araya gelerek dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkesin birleştiği herkesin bütünleştiği ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne sahip çıktığı bir kurtuluş süreci. Daha sonrasında yeniden küllerinden doğan yeni bir devlet laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Tabi buda yeniden kuruluş süreci. Yeniden kuruluş sürecinin temelinde elbette ki Cumhuriyet var. Ama dediğimiz gibi nasıl bir Cumhuriyet laik, demokratik bir Cumhuriyet. Laik olması şu açıdan önemli herkesin inancı özgürce yaşadığı hiç kimsenin birbirine baskı yapmadığı ve devletle din işlerinin keskin hatlarla birbirinden ayrıldığı bir sistem. Demokratik olması şu anlamda önemli tabi. Cumhuriyet olabilir ama herkesin kendi özgür iradesiyle kendi yöneticilerini seçiği ve bu özgürlüğün bu insanlara tanıdığı bir anlayıştadır. Dolayısıyla değerli dostlar bu Cumhuriyet hep biliyoruz ki hep bir yokluk içerisinde kuruldu, birçok yoksulluk içerisinde kuruldu. Ama bir inanç bu gün yükselmeye devam etti ve bugün 96. yılını kutlamanın onurunu, gururunu bize yaşatıyor. Tabi biz bunu bu Cumhuriyeti bu onuru, gururu bize yaşatan başta ülkemizin kurucusu Cumhuriyetimizin kurucusu bu ülkedeki bütün unsurlarının temelinde altında imzası olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Partimiz her türlü terör örgütünün her zaman karşısında olmuştur”
CHP'nin her zaman terörün karşısında olduğunu vurgulayan kiraz, "Herkes şunu bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi de Mustafa Kemal’in ikinci büyük eseridir. Biz büyük eseri Cumhuriyete de ikinci büyük eseri Cumhuriyet Halk Partisi’ne de sahip çıkıyoruz. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi herkes şunu bilsin ki bu ülkenin en büyük teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden yanadır. Cumhuriyet Halk Partisi ne olursa olsun her türlü terör örgütünün her zaman karşısında olmuştur. Karşısında olacaktır.” diyen Kiraz, daha sonra konuşmasını özetle şöyle tamamladı:” Cumhuriyet Halk Partisi hiç bir zaman emperyalizme teslim olmamıştır. Bugünde ne Amerika’ya ne Rusya’ya ne emperyalizme temsil olmaz. Bu düşüncelerle değerli dostlar Mustafa kemal Atatürk’ün bizlere çizdiği yolda hem Cumhuriyetimizi hem partimizi güçlendirmeye ve bu ülkede sıkıntılı bir sürece geçtiğimiz bu dönemde yine Cumhuriyetin kuruluşunda ne yaptıysak herkesle kol kola gireceğiz bu şemsiyeyi büyüteceğiz. Bu şemsiye altında hep birlikte ekonomimizde dış politikamızda eğitim sistemimizde güzel bir ülke kurma yolundaki anlayışımızı da hep birlikte ortaya koyacağız. Ben bu düşüncelerle bir kez daha yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyorum. Yaşasın bağımsızlık yaşasın özgürlük yaşasın naif demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyorum hepiniz saygı ile selamlıyorum" diye konuştu.

MALATYA

29 Ekim 2019 Salı

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