Malatya'dan Şırnak'daki öğrencilere hediye

Malatya'dan, Şırnak'daki öğrencilere hediyeler gönderildi.

Köy okulundaki öğrencilere hediye gönderilmesi projesiyle ilgili görüşlerini dile getiren Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, "Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelen Kolejimiz, son yaptığı projeyle yine adından söz ettirdi. Bu ay değerler eğitiminde yardımlaşmayı işleyen Mercan Çocuk Üniversitesi minikleri, en sevdikleri birer eşyalarını Şırnak köy okuluna göndererek oradaki minik yürekleri sevindirdi. Yardımlaşmanın anlam ve önemini yüreklerinde büyüten minikler, bir kez daha herkese örnek oldular" ifadelerini kullandı.

Saygılı, yardım sever, merhamet sahibi çocuklar yetiştirmek tüm toplumun görevi olduğunu hatırlatan Dr. Özcan Mercan, “Mercan Koleji olarak Şırnak’ta bir köy okulundaki miniklerimizin mutluluk sebebi olduk. Gösterdikleri duyarlılık için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bu tarz projelere önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mercan Çocuk Üniversitesi miniklerinin en sevdikleri, oyuncak ve giyecek gibi birer eşyalarını Şırnak köy okuluna göndererek oradaki çocukları sevindirdikleri kaydedildi.

MALATYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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