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Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya'daki şehit aileleri ve gazilerin dernek ve vakıflarını ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya’daki şehit aileleri ve gazilerin dernek ve vakıflarını ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Rektör Prof. Dr. Karabulut, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ile Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ile yönetimlerini ziyaret etti. Aynı zamanda Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Rektör Prof. Dr. Karabulut, Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ederek, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, üniversite olarak çözümüne katkı sunabilecekleri sorun ve sıkıntıları olup olmadığını sordu.
Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Bugün Cumhuriyetimizin 96’ncı kuruluş yıl dönümünü gurur ve onurla kutluyoruz. Biliyoruz ki Cumhuriyetimiz yüzbinlerce şehit verilerek, yüz binlerce gazimizin kanı akarak kuruldu. Cumhuriyetimiz yine bugün on binlerce şehit ve gazi verilerek yaşatılıyor, tehditler bertaraf ediliyor. O nedenle Cumhuriyet Bayramında 96. kuruluş yıl dönümünün gururu ve onurunu şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte olarak yaşamak istedik. Cumhuriyetimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde ayakta. Üniversite olarak her zaman şehit ailelerimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanındayız" diye konuştu.

MALATYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

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