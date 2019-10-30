İnme ile ilgili farkındalık oluşturuldu

İnme hastalığına dikkat çekmek için Yeni MalatyasporKayserispor maçına pankart ile çıkıldığı bildirildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim ve Tanıtım Birimi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Her yıl ülkemizde, 29 Ekim Dünya İnme Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu günün önemini vurgulamak, halkımızın dikkatini bu güne çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, İnme Günü ile ilgili bir pankart hazırlattık. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Yeni MalatyasporKayserispor maçına şehrimizin takımı Yeni Malatyaspor’un maça, içerisinde inme ile ilgili görsel ve hastalık tanısına yardımcı olan metnin yer aldığı Ani gelişen ‘Yüzde KaymaKonuşma BozukluğuKolda Güç Kaybı" inme belirtisi olabilir. ’Hemen 112’yi Ara’ yazılı pankartla çıkmıştır" denildi.

MALATYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

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