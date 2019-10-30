Esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

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Malatya’da 1 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı .

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılar istihbari çalışmalar sonucu, merkez ilçe Yeşilyurt Şahnahan mahallesinde icra edilen operasyon kapsamında, iki cam kavanoz içerisinde saklanmış vaziyette 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Adli makamların talimatı doğrultusunda ele geçirilen suç unsuru kubar esrar maddesine el konuldu. Olay şüphelisi daha önceden Jandarma tarafından Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan yakalanarak cezaevine konuldu.

MALATYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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