Başkan Çınar, sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, üniversiteye hazırlanan öğrencilere katkı ve destek sunmak amacıyla açtıkları iki sınıfta eğitim programlarına başladıklarını söyledi.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek uygulamadan faydalanan gençlerle bir araya gelip sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin doğru, güzel ve kaliteli bir geleceğe sahip olabilmeleri için tüm desteği verdiklerini söyledi. Eğitim hizmetlerinde Yeşilyurt’un marka ve örnek olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “Eğitimsiz bir toplumun geleceğinin karanlık olacağı düşüncesinden yola çıkarak her yaştan vatandaşımızın daha fazla kitap okuması, kendisini geliştirmesi ve vaktini faydalı geçirmesi için yatırımlarımıza, projelerimize ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım asla karşılıksız kalmaz, bugünden atılan adımlar daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Bilgili ve erdemli nesillere sahip olabilmek için Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan iki sınıfta üniversiteye hazırlanan 50’ye yakın öğrencimize ek dersler vermeye başlandığını hatırlatan Çınar, “ Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, bugüne kadar hep faydalı ve güzel hizmetler yaptık, bundan sonrada aynı çizgide kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinde ki derslere katılan gençler de, ilçe genelindeki eğitim hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

MALATYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.