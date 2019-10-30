Muhtardan profesöre plaket

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necip Ermiş’e hemşehrileri plaket verdi.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Dilek Mahallesi merkez Muhtarı Ali Aslan ve muhtarlık azaları, Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necip Ermiş’i ziyaret etti. Ziyarette Dilek Mahallesi'nde doğan Prof. Dr. Necip Ermiş’ e plaket verildi. Dilek Mahallesi Merkez Muhtarı Ali Aslan, plaket verirken yaptığı konuşmada, “Dilek doğumlu olan hocamız Prof.Dr.Necip Ermiş, doğduğu yeri unutmayarak, Dilek’ten tıp merkezine giden herkesle ilgilenmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bu ilgisinden dolayı kendisini plaketle ödüllendirmek istedik” ifadelerini kullandı.

MALATYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.