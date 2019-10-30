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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da geçit töreni bir gün sonra yapıldı

İHA

Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde geçit töreni bir gün sonra yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da geçit töreni bir gün sonra yapıldı

Malatya’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde geçit töreni bir gün sonra yapıldı.
29 Ekim Salı günü öğleden önce havanın yağışlı olması dolayısıyla, geçit töreni 30 Ekim gününe ertelenmişti. 15 Temmuz millet meydanında (Valilik önü) s bugün geçit töreni düzenlendi. Buradaki törene, Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri ve mülki erkan, bazı daire ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerin gösterilerinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler ile askeri birliklerin geçit töreni sonrasında tören sona erdi.
Vatandaşların geçit törenine ilgi gösterdikleri görüldü.

MALATYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

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