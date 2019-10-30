Yeşilyurt Belediyespor’da Yozgat 1959 maçı hazırlıkları sürüyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig’in 11. haftasında deplasmanda Yozgat 1959 ile karşılaşacak Yeşilyurt Belediyespor, zorlu karşılaşmadan 3 puan hedefliyor.

Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 4 maçtan 7 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncuyeşilliler, ligin 11. haftasında deplasmanda oynayacağı maç için oldukça iddialı. Geçen hafta deplasmanda Halide Edip Adıvar ile 11 berabere kalarak altın değerinde 1 puanın sahibi olmuştu. Hazırlıklarına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanlarla hazırlanan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak’ın öğrencileri önlerindeki en kritik viraj olarak görülen Yozgat 1959 müsabakasını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Yozgat 1959 Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakası 3 Ekim Pazar günü saat 13.30’da oynanacak.

MALATYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.