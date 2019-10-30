Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

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Süper Lig’de 16 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor’da ligin 10. haftasında 3 Ekim Pazar günü 16.30’da deplasmanda oynanacak Kasımpaşa müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımda Chaalali dışında eksik bulunmadığı kaydedildi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Kayserispor maçının geride kaldığını ve Kasımpaşa ile deplasmanda zor bir 90 dakika oynayacaklarını paylaştı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

MALATYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

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