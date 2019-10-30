AK Parti kadın kolları toplantısı Doğanşehir’de yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti kadın kolları toplantısı Doğanşehir’de yapıldı

İHA

AK Parti Malatya Kadın Kolları yöneticileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Doğanşehir'de toplandı.

AK Parti kadın kolları toplantısı Doğanşehir’de yapıldı

AK Parti Malatya Kadın Kolları yöneticileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Doğanşehir'de toplandı.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde AK Parti Doğanşehir Kadın Kolları tarafından organize edilen, “AK Parti ve Cumhuriyet Kadınları” konulu toplantı AK Parti Doğanşehir parti binasında gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam, “Bizler Ak davanın Ak kadınları olarak Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde, bu kutlu ve onurlu günde toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Dünya devletlerinin yüzyıllardır Türk ve İslam alemine karşı başlattığı sinsi savaşı ve planları bozan bir mücadele sergilendi. Bizlere bu kutlu Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu kutlu davada canını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan Rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.
“Biz Türk kadınları her zaman her yerde mazlumun sesine kulak verdik. Peygamber Efendimizin "komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir" düsturuyla koşarız. Bizler evladımıza anne, öğretmen, cephede her türlü göreve talip olarak her an hazır kıtayız. AK Partimiz ve sevgili Cumhurbaşkanımızın kadına ve kadın haklarına verdiği değeri en iyi şekilde biliyoruz. Bildiklerimizi aktarmaya devam edeceğiz” diyen Sağlam, “Bu gün haçlı zihniyetinin karşımıza kendi bayraklarıyla çıkmaya cesaretinin olmaması yine biz kadınların ve yetiştirdiğimiz kınalı kuzularımızın, devlet adamlarımızın cesareti sayesindedir. İşte bu düşünce ve şuurla AK Parti Kadın Kolları olarak başka zihniyetler tarafından kafası karıştırılan halkımız varsa onları bulmak, Reisimizin emirleri üzere onlara tek tek ulaşmak gerçekleri anlatarak onların gönlüne girmek bizim için en büyük vatanseverliktir. Parti çalışmalarımızı yaparken ne diyoruz. Önce Vatan, Bayrak, Millet, Devlet diyoruz. Şüphesiz çocuklarımız babasız yaşar ancak Türkler vatansız Asla. Unutulmamalıdır ki bu Cumhuriyet İmanlı kadınların cesaret ve duruşu sayesinde kazanıldı. Allah bu ülkeye bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Bir daha bayrak yaptırmasın, bir daha vatan aratmasın” şeklinde konuştu.
Sağlam konuşmasını şöyle tamamladı:
"Değerli arkadaşlar, bugün bizleri onurlandıran, teşriflerinden büyük onur duyduğumuz ve bu kutlu davada her zaman yanımızda olan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanımız sayın Aynur Oğuzhan, İl Teşkilat Başkanımız Kibar Aslan, İlçe Koordinatörümüz Fadime Orhan ve komşu ilçe Akçadağ Koordinatörü Aysun Avcı hanımefendilere ayrı ayrı teşekkür eder, gece gündüz demeden her türlü fedakarlığı göstererek toplantılarımıza eksiksiz katılan sayın Doğanşehir teşkilatıma huzurlarınızda çok teşekkür ederim."
AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ise yaptığı konuşmada, "Bu gün bu anlamlı günde bizleri Doğanşehir de ağırlayan Kadın Kolları Başkanımız Gülşah Sağlam ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere sayın İl Başkanımız İhsan Koca'nın selamını getirdim. Öncelikle Cumhuriyetimizin 96 yılını kutluyorum. Millet olarak verdiğimiz kurtuluş mücadelesinin ardından Cumhuriyetin kuruluşu dünya tarihinde eşi olmayan bir başarı, milletimiz için de en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Dünyaya Çanakkale'nin geçilmez olduğunu atalarımız gösterdi. Havada çarpışan binlerce kurşun karşılığında verdiğimiz binlerce cana bedel olarak koruduğumuz bu vatanı elimizden almaya, parçalamaya çalışan haçlı zihniyeti artık kendi bayrakları altında karşımıza çıkmaya cesaret edemeyince şimdi çeşitli oyunlarla ve hilelerle bizi yıldırmaya çalışmaktalar. Biz Türk kadınları erkeğimizin her an yanında olduk gerektiğinde her türlü fedakarlığı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu gün beka savaşı veriyoruz. Barış pınarı harekatında dünyanın süper gücü olarak bilinen ABD Devlet Başkanı Trump, "Bu Türkler öğle yemeğine gider gibi savaşa gidiyorlar" dedi. Onların anlamadıkları bir şey var. Bizler, Allah’ın inayetiyle ölmek şehit olmak için savaşırız. Onlar ise yaşamak için savaşırlar. Farkımız bu" ifadelerini kullandı.
Oğuzhan, “Türk milleti azmetmiş, sabretmiş, mücadele etmiş, can ve kan vermiş, nihayetinde yazdığı bağımsızlık destanından Cumhuriyet'i çıkarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyorum. AK Parti olarak İl ve İlçe toplantılarımızı sıklıkla yaparak hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceğiz” dedi .

MALATYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
Yeşilyurt Belediyespor’da Yozgat 1959 maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da Yozgat 1959 maçı ...
Mesut Parlak’tan Yeni Malatyaspor’a ziyaret
YEREL HABERLER Mesut Parlak’tan Yeni Malatyaspor’a ziyaret
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da geçit töreni bir gün sonra yapıldı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da ...
Muhtardan profesöre plaket
YEREL HABERLER Muhtardan profesöre plaket
Başkan Çınar, sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çınar, sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti
Esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı
İnme ile ilgili farkındalık oluşturuldu
YEREL HABERLER İnme ile ilgili farkındalık oluşturuldu
Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere ...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da Kabul Töreni düzenlendi
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da ...
Malatya'dan Şırnak'daki öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Malatya'dan Şırnak'daki öğrencilere hediye
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Malatya'da kan davalısını öldürdü
YEREL HABERLER Malatya'da kan davalısını öldürdü
Milletvekilleri, lisanslı depoculuk inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekilleri, lisanslı depoculuk inşaatında ...
Malatya’da drone kursu verildi
YEREL HABERLER Malatya’da drone kursu verildi
Pütürge’de cinayet
YEREL HABERLER Pütürge’de cinayet
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu görevine başladı
YEREL HABERLER Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu görevine ...
Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladı.
YEREL HABERLER Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladı. ...
CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu CHP’li Başkan Kiraz: “Partimiz her türlü terör örgütünün her zaman karşısında olmuştur”
YEREL HABERLER CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk ...
Darende Kaymakamı Malik Çalışır görevine başladı
YEREL HABERLER Darende Kaymakamı Malik Çalışır görevine başladı
Yeni Malatyaspor teknik adam göndermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor teknik adam göndermeye devam ediyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz kulübün hedeflerini açıkladı Yılmaz: “Öncelikli hedefimiz bu sezon ligde kalmak”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz kulübün ...
Büyükşehir sporcuları Türkiye şampiyonasında iddialı
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcuları Türkiye şampiyonasında iddialı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X