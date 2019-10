AK Parti kadın kolları toplantısı Doğanşehir’de yapıldı

AK Parti Malatya Kadın Kolları yöneticileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Doğanşehir'de toplandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde AK Parti Doğanşehir Kadın Kolları tarafından organize edilen, “AK Parti ve Cumhuriyet Kadınları” konulu toplantı AK Parti Doğanşehir parti binasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam, “Bizler Ak davanın Ak kadınları olarak Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde, bu kutlu ve onurlu günde toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Dünya devletlerinin yüzyıllardır Türk ve İslam alemine karşı başlattığı sinsi savaşı ve planları bozan bir mücadele sergilendi. Bizlere bu kutlu Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu kutlu davada canını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan Rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.

“Biz Türk kadınları her zaman her yerde mazlumun sesine kulak verdik. Peygamber Efendimizin "komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir" düsturuyla koşarız. Bizler evladımıza anne, öğretmen, cephede her türlü göreve talip olarak her an hazır kıtayız. AK Partimiz ve sevgili Cumhurbaşkanımızın kadına ve kadın haklarına verdiği değeri en iyi şekilde biliyoruz. Bildiklerimizi aktarmaya devam edeceğiz” diyen Sağlam, “Bu gün haçlı zihniyetinin karşımıza kendi bayraklarıyla çıkmaya cesaretinin olmaması yine biz kadınların ve yetiştirdiğimiz kınalı kuzularımızın, devlet adamlarımızın cesareti sayesindedir. İşte bu düşünce ve şuurla AK Parti Kadın Kolları olarak başka zihniyetler tarafından kafası karıştırılan halkımız varsa onları bulmak, Reisimizin emirleri üzere onlara tek tek ulaşmak gerçekleri anlatarak onların gönlüne girmek bizim için en büyük vatanseverliktir. Parti çalışmalarımızı yaparken ne diyoruz. Önce Vatan, Bayrak, Millet, Devlet diyoruz. Şüphesiz çocuklarımız babasız yaşar ancak Türkler vatansız Asla. Unutulmamalıdır ki bu Cumhuriyet İmanlı kadınların cesaret ve duruşu sayesinde kazanıldı. Allah bu ülkeye bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Bir daha bayrak yaptırmasın, bir daha vatan aratmasın” şeklinde konuştu.

Sağlam konuşmasını şöyle tamamladı:

"Değerli arkadaşlar, bugün bizleri onurlandıran, teşriflerinden büyük onur duyduğumuz ve bu kutlu davada her zaman yanımızda olan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanımız sayın Aynur Oğuzhan, İl Teşkilat Başkanımız Kibar Aslan, İlçe Koordinatörümüz Fadime Orhan ve komşu ilçe Akçadağ Koordinatörü Aysun Avcı hanımefendilere ayrı ayrı teşekkür eder, gece gündüz demeden her türlü fedakarlığı göstererek toplantılarımıza eksiksiz katılan sayın Doğanşehir teşkilatıma huzurlarınızda çok teşekkür ederim."

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ise yaptığı konuşmada, "Bu gün bu anlamlı günde bizleri Doğanşehir de ağırlayan Kadın Kolları Başkanımız Gülşah Sağlam ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere sayın İl Başkanımız İhsan Koca'nın selamını getirdim. Öncelikle Cumhuriyetimizin 96 yılını kutluyorum. Millet olarak verdiğimiz kurtuluş mücadelesinin ardından Cumhuriyetin kuruluşu dünya tarihinde eşi olmayan bir başarı, milletimiz için de en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Dünyaya Çanakkale'nin geçilmez olduğunu atalarımız gösterdi. Havada çarpışan binlerce kurşun karşılığında verdiğimiz binlerce cana bedel olarak koruduğumuz bu vatanı elimizden almaya, parçalamaya çalışan haçlı zihniyeti artık kendi bayrakları altında karşımıza çıkmaya cesaret edemeyince şimdi çeşitli oyunlarla ve hilelerle bizi yıldırmaya çalışmaktalar. Biz Türk kadınları erkeğimizin her an yanında olduk gerektiğinde her türlü fedakarlığı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu gün beka savaşı veriyoruz. Barış pınarı harekatında dünyanın süper gücü olarak bilinen ABD Devlet Başkanı Trump, "Bu Türkler öğle yemeğine gider gibi savaşa gidiyorlar" dedi. Onların anlamadıkları bir şey var. Bizler, Allah’ın inayetiyle ölmek şehit olmak için savaşırız. Onlar ise yaşamak için savaşırlar. Farkımız bu" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan, “Türk milleti azmetmiş, sabretmiş, mücadele etmiş, can ve kan vermiş, nihayetinde yazdığı bağımsızlık destanından Cumhuriyet'i çıkarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyorum. AK Parti olarak İl ve İlçe toplantılarımızı sıklıkla yaparak hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceğiz” dedi .

