Halk elinde ıslah projesi ve soy kütüğü değerlendirme toplantısı yapıldı Yetiştiricilere fosforlu tulum dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halk elinde ıslah projesi ve soy kütüğü değerlendirme toplantısı yapıldı Yetiştiricilere fosforlu ...

İHA

Halk elinde ıslah projesi ve soy kütüğü değerlendirme toplantısı yapıldı Yetiştiricilere fosforlu tulum dağıtıldı

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafında Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi ve soy kütüğü değerlendirme toplantısı yapıldı
Birlik binasında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Zeki Sadak; "Islah projesi dediğimizi, yetiştiriciler nezdinde yapılan ıslah projeleridir. Bununla da Bakanlığımız her sürüdeki hayvan başına 40 lira destek vermek suretiyle bir destekleme yapıyor. Bunun dışında bakanlık olarak, küçükbaş hayvancılığa son süreçte özellikle et fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı büyükbaş hayvandan, küçükbaş hayvana dönüşümü sağlamak, et ihtiyacımızın küçükbaş hayvandan sağlanmasını gerçekleştirmek üzere özellikle 2019 yılından itibaren küçükbaş hayvancılığa ciddi destekler vermek suretiyle küçükbaş hayvancılığı özendirmeye çalışıyoruz ”dedi.
2019 yılı destekleme kararnamesinin yayınlandığını da belirten Sadak, “2019 yılı kararnamemiz 24 Ekim'de yayınlandı. Destekleme kararnamesine baktığımız zaman küçükbaş hayvancılığın ciddi manada desteklendiğini görüyoruz. DAP projesi dediğimiz ağıl yapımına yüzde 50 hibemiz zaten devam ediyor. Biz bunun dışında geçen senelerde de devam eden anaç koyun, keçi desteklenmesi ödediğimiz desteklemede 20 liradan 25 liraya çıkarttık” diye konuştu.
Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafında Türkiye’de ilk olarak başlatılan soy kütüğünün Türkiye geneline yayıldığını da ifade eden Sadak, "Malatya ili soy kütüğü kapsamında bir destekleme çıktı. Bunu Malatya için ön gördüğümüz için 2 yıl önce talipli olduk, birliğimiz vasıtasıyla. Şuanda yürütmüş olduğumuz bir projedir. Bu Türkiye geneline yayıldı ve Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Bu soy kütüğüne üye olan yetiştiricilerimizi de biz bu sene ayrıca hayvan başına 100 lira gibi önemli bir destekleme sağlıyoruz. Bu da yetmedi ve özellikle bu yıl çıkartmış olduğumuz bir destekleme var, sürü büyütme desteği dediğimiz bir destek. Çünkü biz eğer, küçükbaş hayvancılık üzerinden bir şey yapacaksak hayvan varlığımızı arttırmamız gerekiyor. Ülke genelinde 47 milyon küçükbaş hayvan varlığımız var. Biz bakanlık olarak bunu 100 milyona çıkartmayı düşünüyoruz. Bu amaçla da sürüyü büyütmeyi hedefliyoruz. Tüm sürülerin büyütülmesi için oran şuanda belirli değil ama bakanlık olarak belirleyeceğimiz oranda sürüsünü arttıran yüzde 2030 olabilir, her bir hayvan artışı için 100 lira destek vermek suretiyle de sürülerin büyütülmesini ve hayvan varlığımızın hedeflenen noktalara gelmesini ve küçükbaş hayvan varlığımızın da artması ile birlikte de et ihtiyacımızın büyü oranda karşılanmasını sağlayacağız” diye konuştu.
Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın ise soy kütüğü ile ilgili zor süreçler yaşadığını ifade ederek,” Soy kütüğü ile ilgili belli bir süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde de birçok mahkeme ve davalar oldu ve onları da kazandık. Şuanda bakanlığımız bizim uyguladığımız, Malatya olarak bize destek veren bu soy kütüğünde emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Bakanlık olarak bir kararname çıktı ve bu kararname çıktıktan sonrada 81 ilimizde, soy kütüğü yetkisini alan arkadaşlarımız bununla alakalı faydalanacaklar. Malatya'mız örnek olmuştur. Yine bunun içerisinde bir destekleme vardır. Az önce müdür vekilim de söyledi, damızlık hayvan başına 100 lira destek veriliyor, birde koç alış verişi yapan kan değerlerini, verim kayıtlarını, et, süt verimlerini yükselten yetiştiricilerde bu koçu, tekeyi kullanırsa soy kütüğündeki artı 500 lira bir para desteği veriyor” ifadelerini kullandı.
Sürekli yetiştiricilerin yanında olduklarını da ifade eden Akın, “Kağıt üzerinde bazı değerleri yükseltebilirsiniz ama bizim asıl amacımız sahada hayvan sayısını yükseltmek ve girdi maliyeti en düşük olan küçükbaş hayvancılığa destek olmak. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu desteklerinden dolayı da yetiştiriciler adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bakanımıza ve tarım teşkilatına da teşekkür ediyoruz,” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardında yetiştiricilere üzerinde fosfor bulunan ve yağmurdan, çamurdan, ağılda kullanılması için yapılan tulum dağıtıldı.

MALATYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti kadın kolları toplantısı Doğanşehir’de yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti kadın kolları toplantısı Doğanşehir’de ...
Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
Yeşilyurt Belediyespor’da Yozgat 1959 maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da Yozgat 1959 maçı ...
Mesut Parlak’tan Yeni Malatyaspor’a ziyaret
YEREL HABERLER Mesut Parlak’tan Yeni Malatyaspor’a ziyaret
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da geçit töreni bir gün sonra yapıldı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da ...
Muhtardan profesöre plaket
YEREL HABERLER Muhtardan profesöre plaket
Başkan Çınar, sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çınar, sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti
Esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı
İnme ile ilgili farkındalık oluşturuldu
YEREL HABERLER İnme ile ilgili farkındalık oluşturuldu
Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere ...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da Kabul Töreni düzenlendi
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Malatya’da ...
Malatya'dan Şırnak'daki öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Malatya'dan Şırnak'daki öğrencilere hediye
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Malatya'da kan davalısını öldürdü
YEREL HABERLER Malatya'da kan davalısını öldürdü
Milletvekilleri, lisanslı depoculuk inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekilleri, lisanslı depoculuk inşaatında ...
Malatya’da drone kursu verildi
YEREL HABERLER Malatya’da drone kursu verildi
Pütürge’de cinayet
YEREL HABERLER Pütürge’de cinayet
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu görevine başladı
YEREL HABERLER Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu görevine ...
Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladı.
YEREL HABERLER Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladı. ...
CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu CHP’li Başkan Kiraz: “Partimiz her türlü terör örgütünün her zaman karşısında olmuştur”
YEREL HABERLER CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk ...
Darende Kaymakamı Malik Çalışır görevine başladı
YEREL HABERLER Darende Kaymakamı Malik Çalışır görevine başladı
Yeni Malatyaspor teknik adam göndermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor teknik adam göndermeye devam ediyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz kulübün hedeflerini açıkladı Yılmaz: “Öncelikli hedefimiz bu sezon ligde kalmak”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz kulübün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X