Halk elinde ıslah projesi ve soy kütüğü değerlendirme toplantısı yapıldı Yetiştiricilere fosforlu tulum dağıtıldı

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafında Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi ve soy kütüğü değerlendirme toplantısı yapıldı

Birlik binasında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Zeki Sadak; "Islah projesi dediğimizi, yetiştiriciler nezdinde yapılan ıslah projeleridir. Bununla da Bakanlığımız her sürüdeki hayvan başına 40 lira destek vermek suretiyle bir destekleme yapıyor. Bunun dışında bakanlık olarak, küçükbaş hayvancılığa son süreçte özellikle et fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı büyükbaş hayvandan, küçükbaş hayvana dönüşümü sağlamak, et ihtiyacımızın küçükbaş hayvandan sağlanmasını gerçekleştirmek üzere özellikle 2019 yılından itibaren küçükbaş hayvancılığa ciddi destekler vermek suretiyle küçükbaş hayvancılığı özendirmeye çalışıyoruz ”dedi.

2019 yılı destekleme kararnamesinin yayınlandığını da belirten Sadak, “2019 yılı kararnamemiz 24 Ekim'de yayınlandı. Destekleme kararnamesine baktığımız zaman küçükbaş hayvancılığın ciddi manada desteklendiğini görüyoruz. DAP projesi dediğimiz ağıl yapımına yüzde 50 hibemiz zaten devam ediyor. Biz bunun dışında geçen senelerde de devam eden anaç koyun, keçi desteklenmesi ödediğimiz desteklemede 20 liradan 25 liraya çıkarttık” diye konuştu.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafında Türkiye’de ilk olarak başlatılan soy kütüğünün Türkiye geneline yayıldığını da ifade eden Sadak, "Malatya ili soy kütüğü kapsamında bir destekleme çıktı. Bunu Malatya için ön gördüğümüz için 2 yıl önce talipli olduk, birliğimiz vasıtasıyla. Şuanda yürütmüş olduğumuz bir projedir. Bu Türkiye geneline yayıldı ve Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Bu soy kütüğüne üye olan yetiştiricilerimizi de biz bu sene ayrıca hayvan başına 100 lira gibi önemli bir destekleme sağlıyoruz. Bu da yetmedi ve özellikle bu yıl çıkartmış olduğumuz bir destekleme var, sürü büyütme desteği dediğimiz bir destek. Çünkü biz eğer, küçükbaş hayvancılık üzerinden bir şey yapacaksak hayvan varlığımızı arttırmamız gerekiyor. Ülke genelinde 47 milyon küçükbaş hayvan varlığımız var. Biz bakanlık olarak bunu 100 milyona çıkartmayı düşünüyoruz. Bu amaçla da sürüyü büyütmeyi hedefliyoruz. Tüm sürülerin büyütülmesi için oran şuanda belirli değil ama bakanlık olarak belirleyeceğimiz oranda sürüsünü arttıran yüzde 2030 olabilir, her bir hayvan artışı için 100 lira destek vermek suretiyle de sürülerin büyütülmesini ve hayvan varlığımızın hedeflenen noktalara gelmesini ve küçükbaş hayvan varlığımızın da artması ile birlikte de et ihtiyacımızın büyü oranda karşılanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın ise soy kütüğü ile ilgili zor süreçler yaşadığını ifade ederek,” Soy kütüğü ile ilgili belli bir süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde de birçok mahkeme ve davalar oldu ve onları da kazandık. Şuanda bakanlığımız bizim uyguladığımız, Malatya olarak bize destek veren bu soy kütüğünde emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Bakanlık olarak bir kararname çıktı ve bu kararname çıktıktan sonrada 81 ilimizde, soy kütüğü yetkisini alan arkadaşlarımız bununla alakalı faydalanacaklar. Malatya'mız örnek olmuştur. Yine bunun içerisinde bir destekleme vardır. Az önce müdür vekilim de söyledi, damızlık hayvan başına 100 lira destek veriliyor, birde koç alış verişi yapan kan değerlerini, verim kayıtlarını, et, süt verimlerini yükselten yetiştiricilerde bu koçu, tekeyi kullanırsa soy kütüğündeki artı 500 lira bir para desteği veriyor” ifadelerini kullandı.

Sürekli yetiştiricilerin yanında olduklarını da ifade eden Akın, “Kağıt üzerinde bazı değerleri yükseltebilirsiniz ama bizim asıl amacımız sahada hayvan sayısını yükseltmek ve girdi maliyeti en düşük olan küçükbaş hayvancılığa destek olmak. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu desteklerinden dolayı da yetiştiriciler adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bakanımıza ve tarım teşkilatına da teşekkür ediyoruz,” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında yetiştiricilere üzerinde fosfor bulunan ve yağmurdan, çamurdan, ağılda kullanılması için yapılan tulum dağıtıldı.

