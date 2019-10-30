Kadınlara trafik eğitimi verildi

Malatya’da kadınlara trafik eğitimi verilirken, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuların yüzde 75'inin hayatını kaybettiği dile getirildi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi üyelerine trafik eğitim semineri verildi. Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan trafik eğitiminde, "Yaya Bilinci ile Emniyet Kemeri" konuları anlatıldı. Öncelik hayatın, öncelik yayanın projesi görseller ve videolar kullanılarak uygulamalı olarak anlatıldı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuların yüzde 75'inin hayatını kaybettiğini veya engelli olarak başka birinin bakımına muhtaç yaşadığını, emniyet kemerinin hayata bağlayan tek bağ olduğunu önemle vurguladı.

Malatya Kent Konseyi Konferans salonunda yapılan trafik eğitim seminerine, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Ziya Kesriklioğlu, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Saliha Bulut ve Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek ile 100'e yakın kent konseyi üyesi katıldı.

MALATYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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