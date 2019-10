30 ilden gençler Malatya’da buluştu

Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Çalıştay Kapsamlı 30 il’den gelen gençleri buluşturdu.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin öncülüğünde Malatya'da "Kent Konseyleri Perspektifinden Gençlik Hakları Çalıştay’ı" gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir tarafındaki 30 il veya ilçeden gelerek Malatya'da buluşan Gençlik Meclisi temsilcileri, üç gün boyunca, “Gençlik hakları, Kent konseyleri ağları, Meclislerin ihtiyaçları, Hedeflenen projeler ve yol haritaları” konularında çalıştay kapsamlı eğitime katıldı. Eğitimlerin ardından ortak bir metin hazırlayan temsilciler, Türkiye'de etki alanlarını genişleterek daha fazla gencin faydalanabileceği projeleri ortak bir şekilde hayata geçirme kararı aldı. Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tayfun Özcan, yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki Gençlik Meclislerini bir araya getirerek hak temelli yaklaşımla etkin projeler oluşturmak için Çalıştay’ı düzenledik” ifadelerini kullandı. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber ise, "Ülkenin çeşitli vilayetlerinden bir araya gelerek ortak bir platform oluşturan siz gençler, yeni nesil ve yeni toplumu oluşturacak, nakış nakış örülen yeni Türkiye kilimisiniz" dedi. Berber, “Konseyimizin Gençlik Meclisi olarak başarılı organizasyonla bir araya gelerek gençlik ve sorunlarına kafa yoran emek veren siz gençler bu toplumun bir fırsatınız. Umuyor ve bekliyorum ki bu birliktelikten çok önemli kararlarla ayrılacak ve yine Türkiye’ye ufuk açacak güzel projelerin başlangıcını oluşturacaksınız. Sizleri Malatya’mızda ağırlamaktan onur duymaktayız" şeklinde konuştu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Çalıştay’ın açılışında gençlerle bir araya gelerek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri Malatya'da ağırlamaktan onur duymaktayız.” İfadelerini kullandı. Mehmet Çınar; "Gençleri her zaman geleceğimiz olarak görüyoruz. Bugün burada olmanız bizi mutlu etmenin yanı sıra aynı zamanda geleceğimiz adına da umutlandırıyor. Her biriniz kendi şehrinizdeki gençlerin gelecekleri için gayret veriyorsunuz. Burada da birleşerek, kardeşlik hukuku kurarak tüm ülkemize örnek oldunuz. Kent Konseyimizin çalışmalarında her zaman yanlarında oluyoruz. Gençlik Meclisimizin de gayretlerini, çalışmalarını her zaman takdir ederek destek oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz her şey gençlerimiz ve onların gelecekleri için" diye konuştu.

Üç gün süren Çalıştay’ın son gününde meclis temsilcileri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile tekrar bir araya gelerek Çalıştay değerlendirmesi yaptı. Başkan Çınar, gençlere katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler taktim ederek memleketlerine uğurladı.

