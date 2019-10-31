Malatya’da 10 DEAŞ'lı tutuklandı

Malatya’da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve MiT Başkanlığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik Malatya’da 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında örgüt içerisinde faaliyet gösteren, Suriye’de askeri eğitim alarak ülkeye yönelik eylem arayışı içerisinde olan ve sözde Malatya sorumlularının da olduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından Malatya Adliyesine götürülen 13 şahıstan 10'u çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol kararıyla, biri de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlıların, örgüt talimatı ile çocuklara alternatif örgütsel eğitim vermek amacı ile faaliyet gösterdikleri ileri sürüldü.

Öte yandan, zanlıların güvenlik tedbirleri kapsamında adliyeye tek tek getirildikleri öğrenildi.

MALATYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:37

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.